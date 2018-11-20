AПБA: В Шеки учитель и ученики отравились не от еды

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "Согласно предварительным расследованиям, случай плохого самочувствия учеников в Шеки в рамках тур-акции "Узнаем нашу страну" не связан с пищевым отравлением. Потому что проблемы возникли в состоянии здоровья 5 из 240 учеников и учителей".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве продбезопасности Азербайджана.

В Агентстве отметили, что существует предположение, что их самочувствие ухудшилось из-за простуды, аллергии или по другим причинам.

Командированными на территорию для уточнения конкретных причин случившегося специалистами Агентства взяты образцы для лабораторных исследований и переданы в соответствующие лаборатории: "По итогам проведенных лабораторных исследований информация будет представлена общественности".