АПБА: В Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая птичьего гриппа

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) объявило результаты эпизоотологического мониторинга птичьего гриппа, проведенного на территории страны 16-20 декабря прошлого года.

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) объявило результаты эпизоотологического мониторинга птичьего гриппа, проведенного на территории страны 16-20 декабря прошлого года.

Как сообщили Report в АПБА, взяты пробы диагностического материала у 60 диких птиц разных видов.

Также на лабораторное исследование взяты пробы крови и мазков у 270 птиц в 27 птицеводческих предприятиях промышленного назначения и у 685 птиц разных видов в 223 семейных хозяйствах.

В ходе исследований не выявлено возбудителей птичьего гриппа и подозрений на клинические признаки заболевания, а также подозрительных случаев заражения болезнью Ньюкасла.