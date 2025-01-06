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АПБА: В Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая птичьего гриппа

АПБА: В Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая птичьего гриппа Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) объявило результаты эпизоотологического мониторинга птичьего гриппа, проведенного на территории страны 16-20 декабря прошлого года.
Здоровье
6 января 2025 г. 17:50
АПБА: В Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая птичьего гриппа

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) объявило результаты эпизоотологического мониторинга птичьего гриппа, проведенного на территории страны 16-20 декабря прошлого года.

Как сообщили Report в АПБА, взяты пробы диагностического материала у 60 диких птиц разных видов.

Также на лабораторное исследование взяты пробы крови и мазков у 270 птиц в 27 птицеводческих предприятиях промышленного назначения и у 685 птиц разных видов в 223 семейных хозяйствах.

В ходе исследований не выявлено возбудителей птичьего гриппа и подозрений на клинические признаки заболевания, а также подозрительных случаев заражения болезнью Ньюкасла.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAQTA: Azərbaycanda quş qripi xəstəliyinə rast gəlinməyib

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