АПБА: В 2025 году в 3 739 предприятиях выявлены несоответствия

В Азербайджане в 2025 году проверки прошли на 4 304 предприятиях, в 3 739 из них были выявлены различные несоответствия.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Азиз Шарифов на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, в семи случаях под видом сливочного масла реализовывались растительные жиры.

Шарифов отметил, что благодаря проведенным проверкам удалось предотвратить введение потребителей в заблуждение.