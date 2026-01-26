АПБА: В 2025 году в 3 739 предприятиях выявлены несоответствия
Здоровье
- 26 января, 2026
- 11:31
В Азербайджане в 2025 году проверки прошли на 4 304 предприятиях, в 3 739 из них были выявлены различные несоответствия.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Азиз Шарифов на пресс-конференции по итогам года.
По его словам, в семи случаях под видом сливочного масла реализовывались растительные жиры.
Шарифов отметил, что благодаря проведенным проверкам удалось предотвратить введение потребителей в заблуждение.
