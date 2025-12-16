АПБА: Уровень формальдегида в вейпах в 20 раз превышает допустимый на вредных производствах

Количество формальдегида, поступающего в организм при использовании электронных сигарет, в 20 раз превышает уровень, допустимый на вредных производствах.

Как сообщает Report, об этом заявила завотделом пищевой безопасности Агентства пищевой безопасности Валида Садыхова на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, экономической политике, промышленности и предпринимательству, труду и социальной политике.

Она отметила, что объем резервуаров в электронных сигаретах варьируется от 2 до 20 мл:

"Рассмотрим минимальный вариант - 2 мл. Это примерно 600 затяжек вейпа. То есть устройство рассчитано на 600 затяжек. Научные данные свидетельствуют, что при одной затяжке в организм поступает 1 микрограмм формальдегида".

Представитель агентства отметила, что при 60 затяжках количество формальдегида, поступающего в организм, составляет 18,8 миллиграмма:

"Если сравнить эту цифру с лимитами, установленными Международной организацией труда, то даже в опасной среде с присутствием химического формальдегида, где человек работает 8 часов, его концентрация не должна превышать 0,9 мг на кубический метр воздуха. Рассчитанный нами объем поступающего при курении электронных сигарет формальдегида в 20 раз превышает эту норму".

Садыхова также назвала опасной тенденцией использование подростками электронных сигарет в 9 раз чаще чем взрослыми.