АПБА уничтожило непригодные к употреблению фруктовые соки и сушеные абрикосы из РФ и Ирана

16:01

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) уничтожило 786 литров фруктового сока из России и 1500 кг сушеного абрикоса из Ирана, не соответствующих нормативным требованиям.

Об этом сообщили Report в Агентстве.

В рамках контрольных мероприятий инспекторы АПБА взяли образцы фруктового сока производства компании Multon Partners, импортированного из РФ со стороны ООО Rəvan Commers, и сушеного абрикоса производства предприятия Bazargani Mobin Artin Nikan, импортированного из Ирана компанией Müstəqil Seymur.

В результате проведенных исследований было установлено, что эти партии продукции не соответствуют нормативным требованиям.

На основании принято решения 786 литров непригодного к употреблению фруктового сока и 1500 кг сушеного абрикоса были уничтожены.