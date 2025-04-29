АПБА проводит мониторинг для определения мест забоя и продажи животных на праздник Гурбан-байрам

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает подготовительную работу в пунктах забоя и продажи животных в связи с предстоящим праздником Гурбан-байрам (6-7 июня).
Как сообщает Report со ссылкой на АПБА, в дни праздника Гурбан-байрам, как и в предыдущие годы, мероприятия по забою и продаже животных будут организованы по заранее определенным местам совместно с соответствующими учреждениями.
В настоящее время Агентство проводит мониторинг в пунктах забоя и продажи животных по всей стране. По результатам мониторинга будут определены места для забоя и продажи животных, эти данные в ближайшие дни будут размещены на сайте АПБА (afsa.gov.az).
В этих местах покупателям будут предлагаться животные, прошедшие ветеринарный контроль, а забой животных будет осуществляться в пунктах, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям.