АПБА провела рейд в 218 объектах, в 84 выявлены нарушения

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели рейд в целом в 218 объектах, действующих в Баку и регионах, в том числе 63 объектах общественного питания, 155 продуктовых магазинах.

Как сообщили Report в АПБА, субъектам предпринимательства разъяснены требования законодательства в области безопасности пищевых продуктов, даны обязательные для исполнения указания и просветительские рекомендации.

В 84-х объектах были выявлены факты несоблюдения и грубых нарушений ряда правил, вытекающих из требований методических указаний, утвержденных постановлением Кабинета министров. В связи с выявленными фактами в рамках требований законодательства в отношении этих субъектов предпринимательства были приняты административные меры.

В АПБА отметили, что и впредь будут продолжать проводить рейды в объектах общественного питания и продуктовых магазинах, действующих в Баку и в регионах, будут приняты самые жесткие меры в отношении субъектов предпринимательства, не соблюдающих методические указания, утвержденные постановлением Кабинета министров.