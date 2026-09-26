Адиль Керимли и Кохир Расулзода посетили в Баку Национальный музей ковра

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли вместе с делегацией во главе с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, находящимся с визитом в Азербайджане, посетил Азербайджанский национальный музей ковра.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Директор музея Амина Меликова подробно рассказала гостям о древнем искусстве ковроткачества азербайджанского народа, его истории, современных направлениях развития, а также о создании и деятельности музея.

Она подчеркнула, что благодаря усилиям первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой национальное искусство ковроткачества было включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 16 ноября 2010 года.

А. Меликова рассказала, что в сентябре прошлого года в Национальном музее ковра была проведена выставка редких образцов таджикской вышивки, в частности сюзане, из коллекции Национального музея Таджикистана. Она обратила внимание, что подобные выставки преследуют цель внести важный вклад в развитие культурного диалога между двумя странами.