Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Адиль Керимли и Кохир Расулзода посетили в Баку Национальный музей ковра

    Kультурная политика
    • 26 сентября, 2026
    • 19:12
    Адиль Керимли и Кохир Расулзода посетили в Баку Национальный музей ковра

    Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли вместе с делегацией во главе с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, находящимся с визитом в Азербайджане, посетил Азербайджанский национальный музей ковра.

    Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

    Директор музея Амина Меликова подробно рассказала гостям о древнем искусстве ковроткачества азербайджанского народа, его истории, современных направлениях развития, а также о создании и деятельности музея.

    Она подчеркнула, что благодаря усилиям первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой национальное искусство ковроткачества было включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 16 ноября 2010 года.

    А. Меликова рассказала, что в сентябре прошлого года в Национальном музее ковра была проведена выставка редких образцов таджикской вышивки, в частности сюзане, из коллекции Национального музея Таджикистана. Она обратила внимание, что подобные выставки преследуют цель внести важный вклад в развитие культурного диалога между двумя странами.

    Адиль Керимли и Кохир Расулзода посетили в Баку Национальный музей ковра
    Адиль Керимли и Кохир Расулзода посетили в Баку Национальный музей ковра

    Адиль Керимли Кохир Расулзода Национальный музей ковра Азербайджанское ковроткачество Азербайджан Таджикистан
    Фото
    Adil Kərimli Tacikistanın Baş naziri ilə Milli Xalça Muzeyini ziyarət edib
    Фото
    Adil Karimli and Qohir Rasulzoda visit national carpet museum in Baku
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:47

    В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    Энергетика
    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    02:20

    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    Лента новостей