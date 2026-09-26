Adil Kərimli Tacikistanın Baş naziri ilə Milli Xalça Muzeyini ziyarət edib
- 26 sentyabr, 2026
- 18:37
Azərbaycanın mədəniyyət naziri Adil Kərimli Azərbaycanda səfərdə olan Tacikistanın Baş naziri Koxir Rasulzodanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə birgə Azərbaycan Milli Xalça Muzeyini ziyarət edib.
Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, muzeyin direktoru Əminə Məlikova qonaqlara xalqımızın qədim xalçaçılıq sənəti, onun tarixi, bugünkü inkişaf istiqamətləri, həmçinin muzeyin yaradılması və fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat verib.
O, Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın səyləri sayəsində milli xalçaçılıq sənətinin 2010-cu il noyabrın 16-da UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs Siyahısına daxil edildiyini vurğulayıb.
Ə. Məlikova ötən ilin sentyabr ayında Milli Xalça Muzeyində Tacikistan Milli Muzeyinin kolleksiyasından tacik tikməsinin nadir nümunələrinin, xüsusən süzənilərin yer aldığı sərginin keçirildiyini söyləyib. Bu cür sərgilərin iki ölkə arasında mədəni dialoqun inkişafına mühüm töhfə vermək məqsədi daşıdığını diqqətə çatdırıb.
Azərbaycanın zəngin milli-mədəni irsi ilə tanışlıq qonaqlarda xoş təəssürat yaradıb.