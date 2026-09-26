Главы МИД РФ и Германии обсудили в Нью-Йорке ситуацию в Украине - ОБНОВЛЕНО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем ситуацию вокруг Украины, а также двусторонние отношения Москвы и Берлина.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, германский министр подтвердил неоднократно излагавшуюся публично позицию правительства страны по этим и другим вопросам.

19:20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН провел встречу с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран стала первой с начала войны в Украине. До этого Лавров встречался с германской коллегой 18 января 2022 года, тогда этот пост занимала Анналена Бербок.

Согласно информации, встречу, которая продолжалась 20 минут, инициировала германская сторона.

Детали обсуждений не приводятся.