Главы МИД РФ и Германии обсудили в Нью-Йорке ситуацию в Украине - ОБНОВЛЕНО
- 26 сентября, 2026
- 20:06
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем ситуацию вокруг Украины, а также двусторонние отношения Москвы и Берлина.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Согласно информации, германский министр подтвердил неоднократно излагавшуюся публично позицию правительства страны по этим и другим вопросам.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН провел встречу с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем.
Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.
Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран стала первой с начала войны в Украине. До этого Лавров встречался с германской коллегой 18 января 2022 года, тогда этот пост занимала Анналена Бербок.
Согласно информации, встречу, которая продолжалась 20 минут, инициировала германская сторона.
Детали обсуждений не приводятся.