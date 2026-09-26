Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Главы МИД РФ и Германии обсудили в Нью-Йорке ситуацию в Украине - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 26 сентября, 2026
    • 20:06
    Главы МИД РФ и Германии обсудили в Нью-Йорке ситуацию в Украине - ОБНОВЛЕНО

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем ситуацию вокруг Украины, а также двусторонние отношения Москвы и Берлина.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

    Согласно информации, германский министр подтвердил неоднократно излагавшуюся публично позицию правительства страны по этим и другим вопросам.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН провел встречу с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

    Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран стала первой с начала войны в Украине. До этого Лавров встречался с германской коллегой 18 января 2022 года, тогда этот пост занимала Анналена Бербок.

    Согласно информации, встречу, которая продолжалась 20 минут, инициировала германская сторона.

    Детали обсуждений не приводятся.

    Сергей Лавров Йоханн Вадефуль Встреча глав МИД Российская Федерация (РФ) Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    Lavrovla Vadeful Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə ediblər - YENİLƏNİB
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    02:20

    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    01:47

    ЕС призвал страны снизить потребление газа и электричества

    Другие страны
    Лента новостей