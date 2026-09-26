Президент Ильхам Алиев принял участие во II Азербайджанском международном инвестфоруме - ОБНОВЛЕНО-2

В рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума, проходящего в Баку под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева, 26 сентября было организовано мероприятие на тему "Восстановление доверия в фрагментированном мире: Южный Кавказ как опора глобальной связности и инвестиционной стабильности".

Как сообщает Report, в мероприятии принял участие президент Ильхам Алиев.

Глава государства ответил на вопросы модератора Адебайо Огунлеси.

Модератор: Доброе утро. Меня зовут Адебайо Огунлеси, я являюсь председателем совета директоров и генеральным директором компании Global Infrastructure Partners. Для меня большая честь провести эту "беседу у камина" с Его превосходительством президентом. Позвольте мне для начала рассказать вам о том, чего добился президент за последние двадцать с лишним лет, проведенных им на посту президента Азербайджана.

Это действительно была настоящая, поистине выдающаяся трансформация. И, как и следовало ожидать, я обратился за советом к ChatGPT. Я же вхожу в совет директоров OpenAI, поэтому обязан обращаться к ChatGPT, а не к Claude. Итак, вот что он сделал. ВВП вырос в десять раз - с 7 миллиардов до 76 миллиардов долларов США. ВВП на душу населения вырос более чем в восемь раз - с 900 до 7500 долларов США. Впечатляет и то, что уровень бедности снизился с 45 до 5 процентов. Объем активов Государственного нефтяного фонда вырос в 90 раз – с 840 миллионов долларов до 75 миллиардов долларов. А на вчерашнем заседании президент поставил перед нашим другом Исрафилом задачу увеличить активы Фонда до 100 миллиардов долларов США, и я уверен, что все присутствующие здесь – кстати, где Исрафил? – с нетерпением ждут возможности помочь вам в достижении этой цели.

Он обеспечил рост экономики, увеличив объем ненефтяного сектора в четыре с половиной раза. Таким образом, в 2025 году на долю ненефтяного сектора Азербайджана приходился 71 процент ВВП. В то же время, несмотря на сокращение добычи нефти, добыча газа была увеличена с 5 миллиардов кубометров в 2003 году до 50 миллиардов в 2025 году. И, конечно же, Азербайджан сегодня является ключевым поставщиком природного газа в Европу и Турцию, что, очевидно, сыграло чрезвычайно важную роль в период после начала войны в Украине.

Я уверен, что президент расскажет вам о некоторых недавних событиях в газовом секторе, в том числе сделает заявления по поводу сотрудничества с Exxon, TotalEnergies, BP и ADNOC, что приведет к дальнейшему увеличению добычи газа.

Материально-техническая база Азербайджана преобразилась. Значительные средства были направлены на социальные программы, оборону, дороги, электроэнергетику, водоснабжение, а также строительство железных дорог, школ и больниц. Все это было достигнуто на фоне сокращения объема государственного долга в соотношении к ВВП с 22 до 20 процентов. Я могу назвать множество стран – США, Францию, Великобританию, Японию, Китай – которые были бы рады иметь такой государственный долг в размере 20 процентов от ВВП.

На политическом фронте президент Алиев восстановил контроль Азербайджана над международно признанными территориями страны, результатом чего стало мирное соглашение, подписанное в Белом доме в августе прошлого года.

Азербайджан сохранил стратегическую независимость, прочные отношения с США, Европой и Турцией, продолжает поддерживать связи с Россией и Китаем, а в 2024 году принял у себя в Баку Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Поэтому неудивительно, что народ Азербайджана вознаградил своего президента, избрав его пятый раз подряд, каждый раз с растущим большинством голосов. Будь я азербайджанцем, я бы проголосовал за него. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и поаплодируйте президенту.

Но, господин президент, как говорится, это уже вчерашние новости. Здешняя аудитория жаждет услышать о Ваших планах на будущее. Итак, давайте обратимся к будущему. В этом зале присутствуют люди, которые управляют активами на сумму около 30 триллионов долларов. Думаю, президент хотел бы попросить, чтобы лишь небольшая часть этих средств была направлена в Азербайджан для стимулирования дальнейшего роста.

Я говорил со своим другом Джорджем Уокером, генеральным директором Neuberger Berman, который сказал, что купил большое количество тридцатилетних облигаций, выпущенных SOCAR. Так вот, Джордж попросил меня спросить, не останется ли он еще лет эдак на тридцать, но я не уверен, что это возможно.

Но что касается следующего десятилетия, господин президент, каково Ваше видение будущего Азербайджана, его экономического роста и каковы ключевые факторы этого роста?

Президент Ильхам Алиев: Прежде всего, большое спасибо за такое вступление. Думаю, вы охватили все основные параметры наших экономических показателей и не только их, но также региональное измерение вопроса. Я очень признателен вам за это. То, что было сделано до сих пор, безусловно, стало главной предпосылкой для дальнейшего развития. Ведь если бы не проделанная работа, не стабильная экономика и независимая финансово-экономическая система, сегодня было бы сложно говорить о будущем. Поэтому нам необходимо наращивать эту позитивную динамику. Необходимо опираться на тот факт, что многие ведущие международные компании из разных секторов экономики рассматривают Азербайджан как надежного партнера. Уже создав благоприятный инвестиционный климат, за последние 20 лет мы привлекли более 350 млрд долларов США инвестиций. Половина из этой суммы приходится на прямые иностранные инвестиции.

Таким образом, опираясь на все это, нам необходимо следовать общей тенденции экономического развития и использовать наш потенциал в секторах, не связанных с нефтью и газом, для обеспечения долгосрочного и устойчивого роста. В качестве основных приоритетов я бы выделил несколько направлений. Один из них – возобновляемая энергетика. У нас в этой сфере огромный потенциал. Только в азербайджанском секторе Каспийского моря мы располагаем мощностями в 157 гигаватт, и это не считая уже действующих наземных солнечных и ветряных электростанций. Поэтому наша цель – свести к минимуму потребление природного газа для выработки электроэнергии и направить высвобождаемые объемы на экспорт. В ближайшие пять лет возобновляемая энергетика будет повсеместно в Азербайджане.

Второй важный драйвер экономики – это, безусловно, логистика, транспорт и связность. Мы работали над этим направлением на протяжении долгого времени, создавая физическую инфраструктуру, формируя более понятный для инвесторов деловой климат, а также выстраивая работу с соседними странами, поскольку мы не имеем выхода к открытому морю. Без соседей мы не можем стать крупной транзитной страной. Так что это может стать еще одним драйвером роста, особенно с учетом нынешней геополитической ситуации, когда некоторые традиционные цепочки поставок подвергаются определенным рискам. Это открывает большие возможности как для местных, так и для иностранных инвестиций.

Располагая дополнительными мощностями по производству электроэнергии, мы рассматриваем два направления. Первое – максимально задействовать их внутри страны, в частности для дата-центров, связанных с искусственным интеллектом, и второе – экспортировать их. У нас есть линии электропередачи, но их недостаточно. Поэтому сейчас мы работаем над новыми линиями электропередачи: расширяем существующие и строим новые. Это также может стать важной составляющей экономического развития в будущем.

И, возможно, еще одним направлением с большим потенциалом является горнодобывающая промышленность. Буквально несколько дней назад была принята государственная программа по развитию горнодобывающей отрасли. Это очень краткосрочная программа – рассчитанная на четыре года, – которая должна стимулировать значительную активность в этой сфере.

Таковы основные направления нашего развития, и, конечно, нельзя забывать о "слоне в комнате" – о нефти и газе, особенно учитывая, что в этом году было подписано и сегодня будет подписано еще много контрактов. Так что нефть и газ по-прежнему будут доминировать в нашей экономике и приносить доходы, которые будут реинвестироваться.

Модератор: Это выглядит как масштабное видение будущего. И широкие возможности для инвестиций в Азербайджан. Вы упомянули нынешнюю геополитическую ситуацию, и, очевидно, Азербайджан находится на пересечении Европы и Азии, на торговом маршруте, приобретающем все большее значение. Как Вы оцениваете ситуацию? Вы сами являетесь одним из активных сторонников единства и совместного процветания стран Центральной Азии. Как, на Ваш взгляд, будет меняться стратегическая роль Азербайджана по мере того, как мировая торговля и цепочки поставок претерпевают изменения?

Президент Ильхам Алиев: Прежде всего, нам нужно было проделать домашнюю работу. А это означало создание физической инфраструктуры. Мы вложили значительные средства в железные дороги, морские порты, грузовые авиаперевозки и автомобильные дороги. 60 процентов наших железных дорог электрифицированы. И этот процесс продолжается. У нас есть железнодорожное сообщение со всеми соседями, а также внутри страны. Это была важная составляющая работы. Чтобы стать транзитной страной, нам, безусловно, необходимо было выстроить хорошие отношения с соседями и с соседями наших соседей. Иначе, будучи страной, не имеющей выхода к открытому морю, как бы вы ни старались, добиться успеха не удастся. Это также было сделано, и сегодня наши отношения со всеми соседями предельно ясны и – что еще важнее – предсказуемы.

Кроме того, нам нужно было создать такие условия и такие стимулы, чтобы поставщики выбирали именно Азербайджан, и мы сделали это еще до нынешних геополитических изменений. Ведь пять лет назад трудно было даже представить, что традиционные цепочки поставок окажутся нарушены. Поэтому мы хотели создать такую физическую и административную среду, чтобы поставщики предпочитали использовать мультимодальные перевозки именно через Азербайджан. Ведь если маршрут проходит через Азербайджан, необходимо также использовать паромное сообщение.

Сегодня мы наблюдаем растущий спрос на перевозки через Азербайджан, как по направлению Восток-Запад, так и Север-Юг. Мы находимся на пересечении этих двух важных транспортных маршрутов.

И, к слову, мы одна из немногих стран, активно участвующих сразу в обоих транспортных коридорах. Мы наблюдаем стремительный рост транзитных грузоперевозок через Азербайджан. В этом году их объем достигнет 16 миллионов тонн. Однако наша цель – к 2030 году выйти на показатель в 25 миллионов тонн, а возможно, и выше, по обоим направлениям, как Восток-Запад, так и Юг-Север. Для этого мы активно взаимодействуем с соседними странами. Вы упомянули Центральную Азию. С ноября прошлого года Азербайджан стал полноправным членом Консультативного совета глав государств Центральной Азии. Это, по сути, беспрецедентное событие, ведь географически мы расположены на Кавказе, но с политической, экономической и транспортной точки зрения мы уже являемся частью большого Центральноазиатского региона. Безусловно, административные процедуры, цифровизация транспортной сферы, таможенных процедур, а также понятные для инвесторов правила и нормативные положения в Азербайджане – все это укрепит наш потенциал. Даже если геополитическая ситуация в нашем регионе изменится и вернется к тому, что было пять лет назад, мы все равно должны оставаться привлекательными для поставщиков.

Модератор: Это действительно впечатляет, и, как мне кажется, одна из целей, которые Вы перед собой ставите, - углубление интеграции Азербайджана с глобальными рынками. Вы упомянули некоторые конкурентные преимущества: возобновляемую энергетику, географическое положение, разумеется, углеводородный сектор. Возможно, Вы могли бы подробнее рассказать о том, в чем, на Ваш взгляд, заключаются конкурентные преимущества Азербайджана и почему все эти дамы и господа должны направить значительную часть этих 30 триллионов в Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев: Что ж, я думаю, одним из наиболее важных факторов, особенно в современном мире, является политическая и экономическая стабильность. И в Азербайджане она сохраняется уже более 30 лет. С начала нашей независимости в 1990-е годы мы пережили непростые времена: оккупацию наших территорий Арменией и этнические чистки против азербайджанцев. В начале 1990-х у нас был 1 миллион беженцев и вынужденных переселенцев. Тогда как население страны составляло 8 миллионов человек. Так что это была настоящая гуманитарная катастрофа. У нас была гражданская война, и экономика находилась в состоянии полного хаоса.

Но все это уже осталось в прошлом. Сегодня же важнейшими факторами являются политическая и экономическая стабильность. Еще одним фактором является наша очень сильная финансовая система. Как вы упомянули, у нас очень низкий уровень государственного долга – 20 процентов. Но это с учетом внутреннего долга. Внешний долг составляет 5,6 процента ВВП, и мы, по сути, могли бы обнулить его за один день, поскольку наши валютные резервы почти в 20 раз превышают объем внешнего долга. Наша национальная валюта стабильна с апреля 2017 года. Курс маната по отношению к доллару не менялся. В апреле 2017 года 1 доллар стоил 1,7 маната, столько же он стоит и сегодня, и эта ситуация сохранится, поскольку у нас хороший торговый баланс.

Инвестиции. Контракты, которые фактически обеспечили развитие нефтегазового сектора и были подписаны 30 лет назад, по-прежнему остаются абсолютно неизменными. Ни одно слово не было изменено, что стало одним из привлекательных факторов для инвесторов. Таким образом, у нас уже есть весьма надежный послужной список, подтверждающий, что мы являемся очень ответственным партнером. Поэтому даже если мы неудовлетворены некоторыми параметрами соглашений на все сто процентов, считаем, что ответственность должна преобладать.

Думаю, одним из важных факторов, особенно в современном мире, является безопасность. Азербайджан - одно из самых безопасных мест в мире. Криминогенная обстановка находится под полным контролем. Думаю, стоит также упомянуть хороший климат, а точнее девять климатических зон в относительно небольшой стране, отличную кухню, гостеприимных людей, а также такие значимые события, как проведение сегодня гонки Формула 1, традиционные бои UFC и многое другое. Я мог бы долго рассказывать о преимуществах, но не хочу выглядеть слишком националистично.

Думаю, у аудитории будет возможность - если она еще не сделала этого - ближе познакомиться с Азербайджаном. Считаю также, что все эти и многие другие факторы приведут к увеличению инвестиций в человеческий капитал, инфраструктуру, искусственный интеллект и другие секторы нашей экономики. Кроме того, важность подобных мероприятий заключается в том, чтобы иметь возможность представить страну непосредственно в самой стране. Ведь проведение таких презентаций за рубежом означает выход к относительно ограниченной аудитории, когда вы просто приезжаете и рассказываете о своей стране только хорошее. А когда такое мероприятие проходит в Азербайджане, каждый может составить собственное мнение. Полагаю, что большинство оценок будут положительными, надеюсь на это.

Модератор: Это действительно замечательно. Тогда дайте нам совет: каковы, на Ваш взгляд, две или три наиболее привлекательные инвестиционные возможности в Азербайджане на ближайшее десятилетие?

Президент Ильхам Алиев: Прежде всего, несмотря на то, что мы уделяем большое внимание диверсификации и многое для этого делаем, все же на первом месте останутся нефть и газ. Итак, сегодня будут подписаны два важных контракта: один с компанией Exxon по разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти и газа с огромным потенциалом. Если разведка окажется успешной, это может привести к новому нефтегазовому буму в Азербайджане. И, к счастью, сегодня евроатлантический тренд в отношении ископаемого топлива изменился благодаря президенту Трампу.

Что касается газа, то сегодня мы также подпишем с Total контракт на разработку второй стадии месторождения "Абшерон", что позволит увеличить добычу газа в Азербайджане через три-четыре года еще на 5 миллиардов кубометров. Контракты также были подписаны в ходе проходившей в этом году Бакинской энергетической недели. Таким образом, нефть и газ по-прежнему останутся одним из самых привлекательных направлений и, с точки зрения объема инвестиций, крупнейшим сегментом. И это на долгосрочную перспективу.

Еще один потенциал заключается в том, о чем я уже говорил, – учитывая, что не так много стран в нашем регионе, причем я имею в виду более широкий регион, располагают свободными энергетическими мощностями. Большинство из них испытывает дефицит энергии. Большинство закупает энергоресурсы за рубежом, в том числе в Азербайджане. То есть это преимущество, которое, конечно, можно использовать для развития цифровых технологий, создания дата-центров, развития искусственного интеллекта, и мы уже находимся на очень активной стадии переговоров с ведущими мировыми компаниями. Это пункт номер два.

Я уже упомянул возобновляемые источники энергии. И говоря о них, я имею в виду не только их выработку, но и передачу и хранение. У нас уже есть хранилища мощностью 250 мегаватт, но это только начало. Помимо экспорта нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтехимической продукции и удобрений мы хотим стать очень важным поставщиком электроэнергии, особенно на европейский рынок премиум-класса. Кстати, Азербайджан – одна из немногих стран этого региона, которая экспортирует все это. Это также укрепит энергетическую безопасность, транспортную связность и взаимозависимость. По своему влиянию эти факторы имеют широкий охват.

А что касается наших внутренних потребностей, то, конечно, одним из приоритетов остается продовольственная безопасность, поскольку мы пока не ощущаем на себе последствий климатических изменений. Каждую зиму я езжу кататься на лыжах и вижу, что уровень снега в наших горах пока остается прежним. Ситуация остается прежней: возможно, где-то ледники и тают, но только не в Азербайджане. Поэтому мы пока еще не сталкиваемся, как бы это сказать, с последствиями изменения климата. Но дефицит воды и некоторые другие факторы, безусловно, диктуют необходимость делать больше для обеспечения продовольственной безопасности. В мае этого года была принята государственная программа, направленная на существенное снижение зависимости от импорта. Не знаю, насколько сельское хозяйство будет интересно этой аудитории.

Модератор: Многих это интересует. Да.

Президент Ильхам Алиев: Но, думаю, здесь заложен огромный потенциал, особенно сейчас, когда возникают определенные ограничения, связанные с разными факторами, такими как засухи, нехватка дизельного топлива, другие проблемы в цепочках поставок. Мы не исключаем ситуации, при которой некоторые страны могут столкнуться с угрозой продовольственной безопасности. Мы хотим избежать подобной ситуации. Поэтому, я думаю, это направление также может быть привлекательным для местных и иностранных инвесторов.

Модератор: Господин президент, как инвестор в инфраструктуру - и сегодня в зале присутствуют некоторые ведущие инфраструктурные инвесторы, в том числе Коннор Тески из Brookfield, представители ADIA и Temasek - как, на Ваш взгляд, инфраструктурным инвесторам следует искать возможности для государственно-частного партнерства, чтобы содействовать развитию инфраструктуры Азербайджана? Если представить, что Вы уже сделали в сфере возобновляемой энергетики совместно с Masdar и ACWA Power, то какие еще направления могли бы быть интересны инвесторам в инфраструктуру?

Президент Ильхам Алиев: Что касается внутренних потребностей страны, то, полагаю, здесь уже сделано практически все необходимое.

Модератор: А мы Вам нужны?

Президент Ильхам Алиев: Для внутренних целей? Пожалуй, нет, поскольку у нас один из самых высоких уровней газификации в стране. 96 процентов территории страны газифицирована. Страна полностью обеспечена электроэнергией, которую мы еще и экспортируем, и широкополосным интернетом. Работа по прокладке железнодорожных линий практически завершена. Действуют девять международных аэропортов, морской порт находится в стадии расширения.

Так что, в общем и целом, по части внутренней инфраструктуры у нас все в порядке. А что, на мой взгляд, может представлять интерес, так это инфраструктура, обслуживающая интересы транснациональных компаний. И это касается, в первую очередь, транспорта, логистики, а также строительства физической инфраструктуры и инфраструктуры для программного обеспечения. Да, мы можем построить много мостов, причалов и судов, но если мы не будем должным образом учитывать современные тенденции в области цифровизации и таможенного администрирования, а также не упростим и не ускорим процесс обработки грузов, то мы проиграем. Так что, по-моему, это один из аспектов.

Другой аспект – линии электропередачи. Здесь заложен огромный потенциал, поскольку сегодня не только сам Азербайджан является источником энергии для Европы. Так, менее двух лет назад мы подписали соглашение с Узбекистаном и Казахстаном о прокладке подводного электрического кабеля из Казахстана и Узбекистана по дну Каспийского моря, чтобы соединить Центральную Азию с Азербайджаном, а затем и с Европой с помощью электроэнергии. Так что на это потребуется значительное финансирование.

Еще один важный проект, который уже находится на этапе после завершения технико-экономического обоснования, - это кабель через Черное море, который протянется из Азербайджана через Грузию в Румынию. Речь идет об электрическом кабеле мощностью 4 ГВт, который также будет ориентирован на премиальный энергетический рынок. Системы накопления энергии – все это необходимо не только нам, но и для более широкого международного присутствия. Поэтому, я думаю, именно эти направления могут стать основными сферами развития инфраструктуры.

Модератор: Господин президент, Вы также упомянули интерес к цифровой инфраструктуре и центрам обработки данных, а также возможность использования избыточного предложения недорогой энергии, часть которой вырабатывается из возобновляемых источников, которым располагает Азербайджан. И я знаю, что одним из Ваших планов во время визита на Саммит G20 в декабре является встреча с руководителями некоторых гиперскейлеров. Расскажите немного о Вашем видении Азербайджана как центра цифровой трансформации и цифровой активности в регионе.

Президент Ильхам Алиев: Мы работаем сразу по нескольким направлениям. Одно из них, разумеется, – наращивание потенциала, и сейчас многое делается в сфере образования. Центр кибербезопасности, который уже работает некоторое время, стал лишь первым важным шагом. Образование является приоритетом номер один, ведь без подготовленных кадров мы никогда не сможем достичь поставленных целей. И, конечно, у нас есть такие практические преимущества, как избыток дешевой энергии и выгодное географическое положение, ведь мы находимся между Европой и Азией. У нас есть волоконно-оптический кабель, идущий в западном направлении. К концу этого года мы введем в эксплуатацию кабель, соединяющий Азербайджан и Казахстан по дну Каспийского моря. Это также является нашим преимуществом.

Мы, безусловно, хотим идти в ногу с общими тенденциями развития мировой экономики, и для этого, конечно, нам необходимо активно сотрудничать с крупнейшими компаниями, с такими организациями, как ваша, и с теми, с кем я встречался вчера – с лидерами, – чтобы они рассматривали Азербайджан с точки зрения капиталовложений. И все то, о чем я уже упомянул – безопасность, надежность, благоприятный инвестиционный климат, предсказуемое налоговое регулирование, а также экономика, благоприятная для инвестиций, - все это может стать необходимым условием. Если это будет достаточно привлекательно, мы добьемся успеха. Если же нет, то мы попросим наших партнеров подсказать, что еще следует сделать, чтобы они пришли в Азербайджан в качестве долгосрочных инвесторов и торговых партнеров.

Модератор: Помимо капитала, Ваши глобальные партнеры, очевидно, также могут помочь, привнося технологический опыт и возможности. Вы заинтересовали и очаровали здешнюю аудиторию. Расскажите, что им следует сделать для того, чтобы привнести технологии и возможности в Азербайджан и, в частности, в Баку.

Президент Ильхам Алиев: Во-первых, открыть представительства в Баку.

Модератор: Мы это уже обсуждали вчера.

Президент Ильхам Алиев: Да, мы действительно обсуждали это вчера и с нашим другом из Brookfield. Да, мы можем купить технологии, и мы это делаем. Особенно сегодня, когда мы можем приобрести практически любую технологию благодаря имеющимся у нас значительным финансовым ресурсам. Конечно, если она не засекречена.

И да, опыт имеет очень важное значение. В этом отношении хорошим примером может стать опыт, приобретенный нами в нефтегазовой сфере. Ведь когда в 1994 году было подписано первое соглашение о долевом разделе добычи, более 90 процентов сотрудников западных энергетических компаний составляли иностранные специалисты. Сейчас доля иностранных специалистов составляет, вероятно, около 5 процентов. Это стало огромным вкладом в развитие страны и наращивание ее потенциала. Многие граждане Азербайджана сегодня работают на международном уровне в различных компаниях. Мы также рады и гордимся тем, что наши представители занимают важные должности. Поэтому, полагаю, очень важным направлением станет подготовка кадров и наращивание потенциала, тем более если учитывать, что уровень грамотности в Азербайджане приближается к 100 процентам и многое сделано в сфере образования. Как только я впервые стал президентом в 2003 году, мы приняли образовательную программу для обучения нашей молодежи за рубежом, и с тех пор тысячи, а может быть, и десятки тысяч молодых людей прошли обучение, причем подавляющее большинство из них вернулись. Это тот потенциал, который невозможно купить.

И, конечно, что касается профессиональной экспертизы, для нас будет очень важен передовой опыт и лучшие практики ведущих компаний, чтобы двигаться в правильном направлении и создать в тех секторах, о которых мы говорили, такие же условия, какие нам удалось сформировать в нефтегазовой отрасли. В этом случае наша экономика станет более диверсифицированной. Хотя уже сегодня, если посмотреть на ВВП, более 70 процентов приходится на ненефтяной сектор. Но если посмотреть на наш экспорт, то более 90 процентов по-прежнему приходится на нефть и газ. Нам нужно улучшить ситуацию, и мы надеемся, что с помощью наших гостей - тех, кто решит работать с нами, - нам это удастся.

Модератор: Господин президент, какое послание об Азербайджане и его будущем должны унести с собой собравшиеся здесь распорядители триллионов долларов? Насколько я понял, Азербайджан открыт для бизнеса. Это привлекательное место для инвестиций. О чем еще им следует подумать?

Президент Ильхам Алиев: Думаю, им не следует верить лживым новостям в СМИ. Считаю, что одно из преимуществ подобных мероприятий заключается в том, что их участники могут увидеть все воочию. Они могут услышать, что говорят люди, и не только представители деловых кругов. В наше время они могут спросить любого, что он думает о стране, о ее развитии, идет ли она по правильному пути или нет. И сами принять решение. Как бы мы ни хвалили нашу страну, как бы ни говорили о ней хорошее - ведь каждый хозяин своей страны говорит о ней только хорошее. Трудно найти какой-либо инвестиционный форум, на котором глава государства начал бы говорить о плохом в своей стране. Мы обсуждаем такие вещи между собой. Но, повторюсь, я считаю, что лучшее впечатление – это то, которое вы испытываете сами, которое вы получаете лично. Нам просто нужно создать соответствующие условия для этого. Просто создать для этого необходимые условия. Но я думаю, что если какой-либо объективный наблюдатель, из любой сферы деятельности, не только из бизнеса, посмотрит на путь, который прошел Азербайджан – от выхода из состава Советского Союза в 1991 году - с нулевой рыночной экономикой, отсутствием свобод и практически полностью разрушенной, даже по меркам того времени, нефтегазовой отраслью, - и оценит, каким он стал сегодня, то любой может сказать, что эта страна не является несостоявшимся государством. Эта страна и ее народ привержены своей государственности.

Как вы знаете, Азербайджан является первым местом в мире, где началась добыча нефти, еще не страной на тот момент, а именно первым местом в мире, и мы храним память о первой нефтяной вышке.

Она находится недалеко отсюда. Это произошло в 1846 году, еще до Пенсильвании. Если бы Азербайджан в то время был независимым, можете представить, каким бы он был сегодня? Если бы мы смогли сохранить независимость в 1920 году – ведь в 1918 году здесь была создана первая демократическая республика в мусульманском мире, но просуществовала она всего два года. Затем наша независимость была у нас отнята, и мы вновь стали частью большой империи. Так что если бы тогда мы были независимыми и могли распоряжаться своими ресурсами самостоятельно, можете себе представить, какими мы были бы сегодня?

Нас лишили всего этого. Во время Второй мировой войны Азербайджан поставлял более 80 процентов топлива для советской армии, и если бы не это, исход войны был бы совершенно иным. Зачем, спрашивается, армия нацистов собиралась подниматься на Кавказские горы? Просто чтобы закалить своих солдат!? Нет, они держали курс на Баку, чтобы захватить бакинскую нефть. И если бы им это удалось, то советская армия была бы полностью отрезана от поставок топлива, и это стало бы концом войны с очень плачевными последствиями.

То есть все это у нас отняли. А что мы получили взамен, когда обрели независимость в 1991 году? Нефтяную промышленность, находящуюся в состоянии упадка, и никакой добычи природного газа! Нам приходилось закупать газ, мы испытывали энергетический дефицит, переживали гражданскую войну, а также армянскую агрессию и оккупацию наших земель на протяжении тридцати лет, пока мы силой не освободили свои земли. Все это чуть не довело Азербайджан до грани краха. Так что, когда мы обрели независимость в 1991 году, мы были очень близки к полному разорению. Но нам удалось встать на ноги, и сегодня мы крепко стоим на них.

Я думаю, что истории страны, по крайней мере, истории ХХ века, достаточно, чтобы понять, что люди в этой стране способные, они могут жить независимо, могут жить с достоинством, они могут побеждать в войнах, и побеждать в короткие сроки. Они способны восстановить свою территориальную целостность. Возможно, это единственный подобный случай в истории в нынешнем столетии, а может быть, и на протяжении большей части XX века. И они твердо привержены национальным интересам. Они открыты миру.

В Азербайджане живет и работает много иностранных специалистов, и, мне кажется, это тот опыт, который невозможно получить, просто читая книги или статьи. Это можно прочувствовать, лишь приехав сюда и пожив некоторое время, поэтому я надеюсь, что наши гости останутся в Баку на некоторое время и, возможно, еще вернутся. Разумеется, нам хотелось бы, чтобы они возвращались, работали с нами, были с нами и стали частью нашего нового пути.

Модератор: Господин президент, было настоящим удовольствием провести это время с Вами. Это поистине выдающаяся история, и, думаю, исторический контекст, в который Вы ее поместили, делает достигнутое еще более значимым. Похоже, сейчас настоящий сезон инвестиционных саммитов: на прошлой неделе был Торонто, в следующем месяце, полагаю, будет Германия. Думаю, Вы задали высокую планку всем остальным странам, проводящим подобные инвестиционные саммиты. Поздравляю Вас, и мы с нетерпением ждем возможности инвестировать в Азербайджан.

Благодарю Вас, господин президент.

10:16

В рамках II Азербайджанского Международного инвестиционного форума, проходящего в Баку под патронажем президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, было организовано мероприятие на тему "Восстановление доверия в фрагментированном мире: Южный Кавказ как опора глобальной связности и инвестиционной стабильности".

Как сообщает Report, в мероприятии принял участие президент Ильхам Алиев.

08:59

В Баку в субботу проходит второй день II Азербайджанского международного инвестиционного форума под патронажем президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report в форуме принимает участие президент Азербайджана.

Форум, организованный Министерством экономики и Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), посвящен теме "Восстановление доверия в фрагментированном мире: Южный Кавказ как опора глобальной взаимосвязи и инвестиционной стабильности".

Президент Ильхам Алиев принял участие во II Азербайджанском международном инвестфоруме - ОБНОВЛЕНО-2