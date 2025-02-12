АПБА провело проверку предприятия по производству хлеба после информации в СМИ о якобы окурке сигареты в продукции

12:15

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) провело проверку предприятия по производству хлеба ОАО "Карабах" в Баку (Низаминский район, улица А. Манафова) после информации, появившейся в СМИ.

Как сообщает Report, в ходе проверки выявлены нарушения санитарно-гигиенических норм и несоответствие производства установленным требованиям.

В отношении руководства предприятия составлен административный протокол, расследование продолжается.

Ранее в СМИ распространялись видео, на которых в хлебе, изготовленном этим предприятием, якобы обнаружили сигаретный окурок.