О нас
Report Georgia

АПБА провела рейд на 145 объектах, в 68 выявлены нарушения

АПБА провела рейд на 145 объектах, в 68 выявлены нарушения АПБА провела рейд в 145 объектах, в 68 выявлены нарушения
Здравоохранение
6 июля 2020 г. 16:28
АПБА провела рейд на 145 объектах, в 68 выявлены нарушения

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели рейды на 145 объектах, действующих в Баку и регионах, в том числе 41 объекте общественного питания, 104 продуктовых магазинах.

Как сообщили Report в АПБА, субъектам предпринимательства были разъяснены требования законодательства в области безопасности пищевых продуктов, даны обязательные для исполнения указания и рекомендации просветительского характера.

На 68 объектах были выявлены факты несоблюдения и грубых нарушений ряда правил, вытекающих из требований методических указаний, утвержденных постановлением Кабинета министров. В связи с выявленными фактами в рамках требований законодательства в отношении этих субъектов предпринимательства были приняты административные меры.

В АПБА отметили, что и впредь будут продолжать проводить рейды на объектах общественного питания и продуктовых магазинах, действующих в Баку и в регионах, принимать самые жесткие меры в отношении субъектов предпринимательства, не соблюдающих методические указания, утвержденные постановлением Кабинета министров.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке AQTA 145 obyektdə reyd keçirib, 68-də qanunsuzluq aşkarlanıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Миршахин Агаев заразился коронавирусом
Миршахин Агаев заразился коронавирусом
6 июля 2020 г. 12:55
В состоянии легких Бахрама Багирзаде есть значительное улучшение
В состоянии легких Бахрама Багирзаде есть значительное улучшение
6 июля 2020 г. 11:40
Обнародована статистика о коронавирусе в Азербайджане 
ФотоОбнародована статистика о коронавирусе в Азербайджане 
5 июля 2020 г. 22:41
Соблюдают ли покупатели в маркетах правила карантина? – РЕПОРТАЖ 
ВидеоСоблюдают ли покупатели в маркетах правила карантина? – РЕПОРТАЖ 
5 июля 2020 г. 21:30
Более 500 улиц и проспектов в Баку были продезинфицированы
Более 500 улиц и проспектов в Баку были продезинфицированы
4 июля 2020 г. 18:40
В ходе рейдов АПБА выявило нарушения на 78 объектах
В ходе рейдов АПБА выявило нарушения на 78 объектах
4 июля 2020 г. 15:25
Началась реабилитация легких и организма Бахрама Багирзаде
Началась реабилитация легких и организма Бахрама Багирзаде
4 июля 2020 г. 10:51
В Баку проводятся очередные дезинфекционные работы
В Баку проводятся очередные дезинфекционные работы
4 июля 2020 г. 10:24
Еще один азербайджанских врач скончался от COVID-19
Еще один азербайджанских врач скончался от COVID-19
4 июля 2020 г. 03:41
Помощник президента обратился к гражданам
Помощник президента обратился к гражданам
3 июля 2020 г. 19:06

Последние новости

16:50
ФотоИгроманов-нарушителей карантина доставили в отделение полиции Происшествия
16:47
Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Эрдогану Внешняя политика
16:38
Музей культуры Азербайджана в Тбилиси возобновляет работу Kультурная политика
16:28
ФотоАПБА провела рейд на 145 объектах, в 68 выявлены нарушения Здравоохранение
16:27
Количество работающих буровых установок в США девятую неделю обновляет минимум Энергетика
16:26
Ильхам Алиев позвонил Нурсултану Назарбаеву Внешняя политика
16:06
Французская полиция обнаружила в грузовике из Италии мигрантов Другие страны
15:59
Бали готовится принимать иностранных туристов с сентября Туризм
15:50
ВидеоСГБ о спецоперации в МИД Азербайджана Происшествия
15:33
Как пресечь незаконные действия банков? Финансы
15:19
В США за сутки из-за COVID-19 скончались свыше 200 человек Другие страны
15:04
ФотоФонд заработной платы в стране вырос на 8% в этом году Социальная защита
14:52
В Румынии с начала пандемии коронавируса скончались 1 768 человек Другие страны
14:51
В Насиминском районе Баку отключили воду Инфраструктура
14:42
Турция запретила шести иностранным банкам короткие продажи на бирже Финансы