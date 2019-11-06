АПБА проведет мониторинги в связи с "птичьим гриппом"

Рабочая группа в составе сотрудников Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), Института продовольственной безопасности Азербайджана, министерств сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, а также министерства здравоохранения проведут 12-16 ноября эпизоотические мониторинги с целью защиты территории страны от высокопатогенного "птичьего гриппа".

Как сообщили Report в АПБА, в ходе мониторингов будут взяты образцы патологического материала и крови диких птиц, обитающих на территории Абшеронского полуострова, национальных парках и заповедниках в Шабранском, Агджабединском, Сальянском и Лянкяранском районах, а также болотистых местностях и прибрежных зонах республики.

В то же время планируется проведение серологического мониторинга в хозяйствах в Абшеронском, Шабранском, Сальянском, Лянкяранском и Агджабединском районах.