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    АПБА приступила к мониторингам, некоторые предпринимательские субъекты оштрафованы

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) приступило к мониторингам для предотвращения незаконной деятельности предпринимательских субъектов, не прошедших регистрацию продовольственной безопасности. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, срок, предоставленный для госрегистрации действующих в сфере пищевой промышленности предпринимательских субъектов, истек 31 декабря прошлого года. 

    За это время Агентство продовольственной безопасности Азербайджана неоднократно официально обращалось к предпринимателям в связи с госрегистрацией предпринимательских субъектов, периодически проводило просветительские мероприятия и в СМИ от имени Агентства направляло неоднократные предупреждения. 

    Для предотвращения незаконной деятельности в области пищевой промышленности Агентство совместно с соответствующими органами провело рейды в около 50-ти объектах общепита в Сабаильском районе. Владельцы некоторых объектов, где отмечены нарушения, оштрафованы, деятельность отдельных - ограничена. 

    Агентство в очередной раз призывает действующие в сфере пищевой промышленности предпринимательские субъекты пройти госрегистрацию и выполнять свою деятельность в рамках требований законодательства. 

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