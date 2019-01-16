АПБА приступила к мониторингам, некоторые предпринимательские субъекты оштрафованы

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) приступило к мониторингам для предотвращения незаконной деятельности предпринимательских субъектов, не прошедших регистрацию продовольственной безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, срок, предоставленный для госрегистрации действующих в сфере пищевой промышленности предпринимательских субъектов, истек 31 декабря прошлого года.

За это время Агентство продовольственной безопасности Азербайджана неоднократно официально обращалось к предпринимателям в связи с госрегистрацией предпринимательских субъектов, периодически проводило просветительские мероприятия и в СМИ от имени Агентства направляло неоднократные предупреждения.

Для предотвращения незаконной деятельности в области пищевой промышленности Агентство совместно с соответствующими органами провело рейды в около 50-ти объектах общепита в Сабаильском районе. Владельцы некоторых объектов, где отмечены нарушения, оштрафованы, деятельность отдельных - ограничена.

Агентство в очередной раз призывает действующие в сфере пищевой промышленности предпринимательские субъекты пройти госрегистрацию и выполнять свою деятельность в рамках требований законодательства.