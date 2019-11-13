АПБА приступило к эпизоотологическому мониторингу

В целях защиты территории республики от высокопатогенного "птичьего гриппа" приступили к эпизоотологическим мониторингам.

Как сообщили Report в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), мониторинг проходит с участием сотрудников АПБА, Центральной ветеринарной лаборатории Института продовольственной безопасности Азербайджана, региональных испытательных лабораторий Барды, Сабирабада, Губы и Лянкярана, Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства, министерства экологии и природных ресурсов, Республиканской противочумной станции имени С.Имамалиева министерства здравоохранения.

Мониторинги среди диких птиц пройдут на территории Абшеронского полуострова, в национальных парках и заповедниках в Шабранском, Агджабединском, Сальянском и Лянкяранском районах, а также болотистых местностях и прибрежных зонах республики.

В то же время будут обследованы в выездных лабораториях образцы, взятые у птиц в домашних хозяйствах в Абшеронском, Шабранском, Сальянском, Лянкяранском и Агджабединском районах.