АПБА: Причиной массового отравления в Астаре стала домашняя еда

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело расследование для установления причин массового отравления в Астаринском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АПБА.

В результате расследования установлено, что распространенная информация об отравлении арбузом не соответствует действительности. Выявлено, что жители Астаринского района употребили приготовленную за день до этого домашнюю еду во время церемонии торжества, отмечаемого в доме Гейдарлы Самира Фирдовси оглу в селе Мотлаятаг Астаринского района.

Образцы еды были взяты для лабораторного анализа.

Отметим, что в результате инцидента отравились 15 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.