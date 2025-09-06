АПБА: Причиной массового отравления в Астаре стала домашняя еда
Здоровье
- 06 сентября, 2025
- 13:09
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело расследование для установления причин массового отравления в Астаринском районе.
Об этом сообщает Report со ссылкой на АПБА.
В результате расследования установлено, что распространенная информация об отравлении арбузом не соответствует действительности. Выявлено, что жители Астаринского района употребили приготовленную за день до этого домашнюю еду во время церемонии торжества, отмечаемого в доме Гейдарлы Самира Фирдовси оглу в селе Мотлаятаг Астаринского района.
Образцы еды были взяты для лабораторного анализа.
Отметим, что в результате инцидента отравились 15 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
