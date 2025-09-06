Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    АПБА: Причиной массового отравления в Астаре стала домашняя еда

    Здоровье
    • 06 сентября, 2025
    • 13:09
    Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело расследование для установления причин массового отравления в Астаринском районе.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на АПБА.

    В результате расследования установлено, что распространенная информация об отравлении арбузом не соответствует действительности. Выявлено, что жители Астаринского района употребили приготовленную за день до этого домашнюю еду во время церемонии торжества, отмечаемого в доме Гейдарлы Самира Фирдовси оглу в селе Мотлаятаг Астаринского района.

    Образцы еды были взяты для лабораторного анализа.

    Отметим, что в результате инцидента отравились 15 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

    AQTA: Astaradakı kütləvi zəhərlənməyə ev şəraitində hazırlanan qidalar səbəb olub

