    АПБА предупредило об опасном детском питании

    Здоровье
    • 21 ноября, 2025
    • 17:35
    АПБА предупредило об опасном детском питании

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) предупредило об опасности использования детской смеси ByHeart Whole Nutrition Infant Formula, которая в США стала причиной случаев ботулизма среди младенцев.

    Как сообщает Report, в агентстве заявили, что официально данный продукт в страну не поставляется.

    "Однако детская смесь может быть заказана в индивидуальном порядке через Amazon и другие онлайн-платформы. Такая практика создает потенциальный риск для потребителей внутри страны", - говорится в сообщении.

    В Агентстве добавили, что информация о выявленных угрозах и возможных последствиях распространена через доступные коммуникационные каналы.

    Отмечается, что в США к 17 ноября зарегистрировано 23 подтвержденных и предполагаемых случая заражения ботулизмом и рекомендовано полностью прекратить использование всех партий и видов упаковки данной смеси.

    Лента новостей