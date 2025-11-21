АПБА предупредило об опасном детском питании

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) предупредило об опасности использования детской смеси ByHeart Whole Nutrition Infant Formula, которая в США стала причиной случаев ботулизма среди младенцев.

Как сообщает Report, в агентстве заявили, что официально данный продукт в страну не поставляется.

"Однако детская смесь может быть заказана в индивидуальном порядке через Amazon и другие онлайн-платформы. Такая практика создает потенциальный риск для потребителей внутри страны", - говорится в сообщении.

В Агентстве добавили, что информация о выявленных угрозах и возможных последствиях распространена через доступные коммуникационные каналы.

Отмечается, что в США к 17 ноября зарегистрировано 23 подтвержденных и предполагаемых случая заражения ботулизмом и рекомендовано полностью прекратить использование всех партий и видов упаковки данной смеси.