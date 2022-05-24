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АПБА: Правовые реформы в области защиты здоровья растений будут углублены

АПБА: Правовые реформы в области защиты здоровья растений будут углублены "Ввоз на территорию Азербайджана продукции, не прошедшей испытания, не разрешенной к использованию и незарегистрированной, технически невозможен".
Здоровье
24 мая 2022 г. 11:12
АПБА: Правовые реформы в области защиты здоровья растений будут углублены

"Ввоз на территорию Азербайджана продукции, не прошедшей испытания, не разрешенной к использованию и незарегистрированной, технически невозможен".

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли сказал во время выступления на Форуме здоровья растений.

Коснувшись новых вызовов и перспектив, Тахмазли добавил, что предстоят важные задачи, в их числе - углубление правовых реформ и полное соответствие международным требованиям в области защиты здоровья растений, совершенствование механизмов фитосанитарного контроля и регулирования, широкое внедрение инновационных решений, формирование соответствующих механизмов в целях повышения роли и ответственности частного сектора в обеспечении здоровья растений.

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