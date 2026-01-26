АПБА отреагировала на сообщения о наличии красителей в импортируемых апельсинах

В партии апельсинов общим объемом 421,5 тонн, ввезенных в Азербайджан в 2025 году, были выявлены красители.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Азиз Шарифов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, эта продукция не была допущена к обороту на внутреннем рынке. Шарифов отметил, что по данным фактам были направлены предупреждения в адрес стран-экспортеров.

Он также подчеркнул, что в последнее время подобных нарушений не фиксируется.

Поводом для разъяснений стали сообщения и видеоматериалы в социальных сетях об искусственном окрашивании апельсинов, ввозимых в страну.