АПБА отреагировала на сообщения о наличии красителей в импортируемых апельсинах
Здоровье
- 26 января, 2026
- 12:17
В партии апельсинов общим объемом 421,5 тонн, ввезенных в Азербайджан в 2025 году, были выявлены красители.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Азиз Шарифов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам года.
По его словам, эта продукция не была допущена к обороту на внутреннем рынке. Шарифов отметил, что по данным фактам были направлены предупреждения в адрес стран-экспортеров.
Он также подчеркнул, что в последнее время подобных нарушений не фиксируется.
Поводом для разъяснений стали сообщения и видеоматериалы в социальных сетях об искусственном окрашивании апельсинов, ввозимых в страну.
