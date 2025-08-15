О нас

15 августа 2025 г. 16:34
АПБА отменила ограничения для российской компании после проверок

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) отменило запрет на импорт продукции российского предприятия, в чьей продукции были найдены опасные паразиты.

Как сообщает Report, об ограничениях стало известно в июне текущего года. В ходе лабораторных проверок в партии замороженной куриной кожи весом 1,3 тонны, импортированной из РФ, были выявлены саркоспоридии.

По уведомлению АПБА, уполномоченные органы России провели контрольные мероприятия на предприятии и выполнили лабораторные исследования. Азербайджанской сторона была предоставлена подробная информация о принятых оздоровительных мерах. Учитывая усиленные контрольные меры, предпринятые российской стороной, а также гарантии соблюдения соответствующих требований по импортно-экспортным операциям, временное ограничение на ввоз продукции данного производителя в Азербайджан было снято", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что уведомили о решении Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации.

Версия на азербайджанском языке AQTA Rusiyanın istehsalçı şirkətinə qoyduğu məhdudiyyəti aradan qaldırılıb

