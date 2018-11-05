АПБА отчиталось о проверках на ослиной ферме на Абшероне

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ На ослиной ферме, осуществляющей деятельность на территории Абшеронского района, был произведен осмотр, взяты образцы крови и молока привлеченных к хозяйству животных и представлены в соответствующую лабораторию Агентства продбезопасности Азербайджана.

Как сообщили Report в отделе информационного обеспечения и инновативных решений АПБА, в результате исследовательского (пробного) изучения пастеризованного ослиного молока в названном продукте была обнаружена вредная для здоровья человека бактерия (S.aureus).

Это показатель того, что данное хозяйство не соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам.

Кроме того, владельцу производства было рекомендовано предоставление отзыва со стороны соответствующих научно-исследовательских институтов о возможном воздействии на организм человека ослиного молока, физиологические показатели молока, а также обращения в действующие в Азербайджане соответствующие организации для получения нормативно-технических документов на эту продукцию, и подтверждения стандартов производства.

Кроме того, АПБА поручила субъекту хозяйства приостановить производство и обработку молока до получения соответствующих документов.