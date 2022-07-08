АПБА отчиталось о проведенных работах в преддверии праздника Гурбан

8 июля Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в связи с праздником Гурбан провело брифинг для представителей прессы.

8 июля Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в связи с праздником Гурбан провело брифинг для представителей прессы.

Как сообщает Report, руководитель аппарата АПБА Эльхан Микаилов сообщил, что целью проведения брифинга является информирование общественности о проведенной работе по обеспечению населения безопасным и годным для употребления мясом и мясопродуктами в праздничные дни, а также забою и продаже жертвенных животных.

По его словам, услуги по забою и продаже жертвенных животных будут организованы по 134 адресам по всей стране в целях осуществления этих процессов в соответствии с нормами и правилами: "В 61 торговом пункте гражданам будут предложены услуги как по забою, так и по продаже жертвенных животных, в 54 - только по продаже, в 19 - только по забою. В этих торговых точках заказчики смогут купить предназначенных для заклания животных, прошедших ветеринарный контроль и забитых в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями".