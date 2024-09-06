АПБА ограничило ввоз ряда наименований БАДов в Азербайджан

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) ограничило ввоз ряда наименований биологически активных пищевых добавок в страну после экспертизы состава продукции.
Как сообщили Report в АПБА, согласно результатам экспертизы, в составе нескольких БАДов количество витаминов и минеральных веществ отличалось от количества, указанного на этикетке.
В составе одного наименования продукта обнаружено запрещенное вещество тадалафил.
В связи с выявленными нарушениями АПБА с 9 сентября вводит запрет на импорт этих БАДов в страну. Кроме того, агентство официально обратилось в уполномоченные органы стран-экспортеров для получения дальнейшей информации о мерах по контролю на предприятиях, производивших данную продукцию.
|
Компании-производители БАДов, содержание витаминов и минеральных веществ в которых отличается от количества, указанного на этикетке
|
№
|
Компания-производитель
|
Количество образцов с несоответствиями
|
1
|
İlaçsan Medical Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Турецкая Республика
|
16
|
2
|
Aspar İlaç Kozmetik Gıda Sanayi A.Ş.,
|
15
|
3
|
Unirex Healthcare Sağlık San. ve Dış.Tic. Ltd. Şti., Турецкая Республика
|
11
|
4
|
Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. Şti,
|
11
|
5
|
ENSA MNS Gida Takviyeleri Üretim ve Araştırma Merkezi, Турецкая Республика
|
9
|
Компания-производитель БАДов, в составе которых выявлено запрещенное вещество
|
№
|
Компания-производитель
|
Количество образцов с несоответствиями
|
1
|
"Vitamin Grup İlaç Makina Kozmetik Bitkisel ve Tarım Ürünleri Gıda Turizm İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti", Турецкая Республика
|
1