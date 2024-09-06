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АПБА ограничило ввоз ряда наименований БАДов в Азербайджан

АПБА ограничило ввоз ряда наименований БАДов в Азербайджан Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) ограничило ввоз ряда наименований биологически активных пищевых добавок в страну после экспертизы состава продукции.
Здоровье
6 сентября 2024 г. 15:43
АПБА ограничило ввоз ряда наименований БАДов в Азербайджан

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) ограничило ввоз ряда наименований биологически активных пищевых добавок в страну после экспертизы состава продукции.

Как сообщили Report в АПБА, согласно результатам экспертизы, в составе нескольких БАДов количество витаминов и минеральных веществ отличалось от количества, указанного на этикетке.

В составе одного наименования продукта обнаружено запрещенное вещество тадалафил.

В связи с выявленными нарушениями АПБА с 9 сентября вводит запрет на импорт этих БАДов в страну. Кроме того, агентство официально обратилось в уполномоченные органы стран-экспортеров для получения дальнейшей информации о мерах по контролю на предприятиях, производивших данную продукцию.

Компании-производители БАДов, содержание витаминов и минеральных веществ в которых отличается от количества, указанного на этикетке

Компания-производитель

Количество образцов с несоответствиями

1

İlaçsan Medical Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Турецкая Республика

16

2

Aspar İlaç Kozmetik Gıda Sanayi A.Ş.,
Турецкая Республика

15

3

Unirex Healthcare Sağlık San. ve Dış.Tic. Ltd. Şti., Турецкая Республика

11

4

Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. Şti,
Турецкая Республика

11

5

ENSA MNS Gida Takviyeleri Üretim ve Araştırma Merkezi, Турецкая Республика

9

Компания-производитель БАДов, в составе которых выявлено запрещенное вещество

Компания-производитель

Количество образцов с несоответствиями

1

"Vitamin Grup İlaç Makina Kozmetik Bitkisel ve Tarım Ürünleri Gıda Turizm İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti", Турецкая Республика

1
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Версия на азербайджанском языке İdxal olunan bioloji aktiv qida məhsullarında uyğunsuzluqların aşkarlanması halları artıb

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