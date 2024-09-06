АПБА ограничило ввоз ряда наименований БАДов в Азербайджан

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) ограничило ввоз ряда наименований биологически активных пищевых добавок в страну после экспертизы состава продукции.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) ограничило ввоз ряда наименований биологически активных пищевых добавок в страну после экспертизы состава продукции.

Как сообщили Report в АПБА, согласно результатам экспертизы, в составе нескольких БАДов количество витаминов и минеральных веществ отличалось от количества, указанного на этикетке.

В составе одного наименования продукта обнаружено запрещенное вещество тадалафил.

В связи с выявленными нарушениями АПБА с 9 сентября вводит запрет на импорт этих БАДов в страну. Кроме того, агентство официально обратилось в уполномоченные органы стран-экспортеров для получения дальнейшей информации о мерах по контролю на предприятиях, производивших данную продукцию.