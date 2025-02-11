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АПБА обнаружило в сосисках ДНК свинины, не указанной на этикетке

АПБА обнаружило в сосисках ДНК свинины, не указанной на этикетке Агентстве продовольственной безопасности (АПБА) в ходе мониторинга, проводимого с целью контроля за потребительским рынком, выявило в составе колбасной продукции ДНК свинины, не указанной в информации на этикетке.
Здоровье
11 февраля 2025 г. 17:35
АПБА обнаружило в сосисках ДНК свинины, не указанной на этикетке

Агентство продовольственной безопасности (АПБА) в ходе мониторинга, проводимого с целью контроля за потребительским рынком, выявило в составе колбасной продукции ДНК свинины, не указанной в информации на этикетке.

Об этом Report сообщили в АПБА.

Согласно информации, во время внеплановой проверки на предприятии по производству колбасной продукции Elite Food Company были взяты образцы сосисок Ocaq и вареной колбасы "Докторская" марки Best Beef.

Лабораторные исследования подтвердили наличие ДНК свинины в этих продуктах.

По факту составлен протокол, предприниматель привлечен к административной ответственности. В то же время принято решение о приостановке производства и продажи данной продукции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAQTA sosis məhsulunun tərkibində etiketində bəyan edilməyən donuz əti DNT-si aşkarlayıb

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