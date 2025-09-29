Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    АПБА обнаружило в партиях чипсов опасное превышение глутамата натрия

    Здоровье
    • 29 сентября, 2025
    • 19:12
    АПБА обнаружило в партиях чипсов опасное превышение глутамата натрия

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) провело мониторинг на 29 местных предприятиях на уровень пищевой добавки глутамат натрия (E621) в продукции.

    Как сообщили Report в агентстве, всего образцы были взяты из 45 видов продукции.

    По итогам анализа нарушения обнаружены в партиях чипсов компаний "Rekord-2022" и "Габалинский консервный завод". В этих образцах содержание добавки превышало допустимые нормы.

    В результате принято решение об изъятии указанных партий из торговой сети и проведении необходимых мер в отношении производителей.

    Моноглутамат натрия (E621) применяется для усиления вкуса и широко используется в чипсах, колбасах, "фастфуде" и других продуктах. В малых количествах он безопасен, однако чрезмерное потребление может вызвать аллергические реакции и негативно сказаться на здоровье, особенно у детей, беременных женщин и людей с повышенной чувствительностью к этой добавке.

    Çips məhsulu partiyalarında uyğunsuzluq aşkarlanıb

    Последние новости

    19:24

    ААмруллаев назвал необходимым обновление учебных программ вузов

    Наука и образование
    19:18

    Суд оставил в силе решение об аресте Мутвалы Шыхлински

    В регионе
    19:12

    Министр: Треть учащийся не соответствует минимальным требованиям грамотности

    Наука и образование
    19:12

    АПБА обнаружило в партиях чипсов опасное превышение глутамата натрия

    Здоровье
    19:01

    Британские ВМС сообщили об обстреле судна у берегов Йемена

    Другие страны
    19:00

    Рэнди Коул: Азербайджанские выпускники вузов США важны для развития сотрудничества

    Внешняя политика
    18:56

    Эмин Амруллаев: В школах может преподаваться основы предпринимательства

    Наука и образование
    18:54
    Фото

    В Агдаме прошел фестиваль по профориентации молодежи

    Социальная защита
    18:49

    Еще один азербайджанский самбист завоевал медаль - ОБНОВЛЕНО - 3

    Индивидуальные
    Лента новостей