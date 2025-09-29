АПБА обнаружило в партиях чипсов опасное превышение глутамата натрия

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) провело мониторинг на 29 местных предприятиях на уровень пищевой добавки глутамат натрия (E621) в продукции.

Как сообщили Report в агентстве, всего образцы были взяты из 45 видов продукции.

По итогам анализа нарушения обнаружены в партиях чипсов компаний "Rekord-2022" и "Габалинский консервный завод". В этих образцах содержание добавки превышало допустимые нормы.

В результате принято решение об изъятии указанных партий из торговой сети и проведении необходимых мер в отношении производителей.

Моноглутамат натрия (E621) применяется для усиления вкуса и широко используется в чипсах, колбасах, "фастфуде" и других продуктах. В малых количествах он безопасен, однако чрезмерное потребление может вызвать аллергические реакции и негативно сказаться на здоровье, особенно у детей, беременных женщин и людей с повышенной чувствительностью к этой добавке.