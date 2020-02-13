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АПБА назвал продукты питания, которые чаще всего "воскрешают" и продают

АПБА назвал продукты питания, которые чаще всего "воскрешают" и продаю

Председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли назвал продукты питания, на которые чаще остальных меняют первичную дату производства.

Как сообщает Report, председатель Агентства отметил, что в результате разбирательств выяснилось, что чаще всего даты производства перебивают на упаковках с молоком, молочный продукцией и кондитерские изделия.

По его словам, также выявлены случаи вмешательства в дату окончания срока годности продукции: "В последний раз такой случай был выявлен в преддверии Нового года. Тогда дата окончания срока годности была изменена на карамельную продукцию для детей".

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