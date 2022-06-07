АПБА: Информация о пищевом отравлении шести человек в Шемкире не подтвердилась

Факт пищевого отравления шести человек в селе Сейфали Шемкирского района, распространенный на некоторых новостных сайтах, не нашел своего подтверждения.

Факт пищевого отравления шести человек в селе Сейфали Шемкирского района, распространенный на некоторых новостных сайтах, не нашел своего подтверждения.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Было отмечено, что лицам, обратившимся в больницу, был поставлен диагноз "гастроэнтерит" (инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта), и они были вскоре отпущены домой, ввиду удовлетворительного состояния.

В АПБА в очередной раз заявили, что граждане и медиа-структуры должны ссылаться лишь на официальные данные, подтвержденные соответствующими государственными органами.