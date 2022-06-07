О нас

АПБА: Информация о пищевом отравлении шести человек в Шемкире не подтвердилась

АПБА: Информация о пищевом отравлении шести человек в Шемкире не подтвердилась Факт пищевого отравления шести человек в селе Сейфали Шемкирского района, распространенный на некоторых новостных сайтах, не нашел своего подтверждения.
Здоровье
7 июня 2022 г. 14:31
АПБА: Информация о пищевом отравлении шести человек в Шемкире не подтвердилась

Факт пищевого отравления шести человек в селе Сейфали Шемкирского района, распространенный на некоторых новостных сайтах, не нашел своего подтверждения.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Было отмечено, что лицам, обратившимся в больницу, был поставлен диагноз "гастроэнтерит" (инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта), и они были вскоре отпущены домой, ввиду удовлетворительного состояния.

В АПБА в очередной раз заявили, что граждане и медиа-структуры должны ссылаться лишь на официальные данные, подтвержденные соответствующими государственными органами.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке AQTA: "Şəmkirdə 6 nəfərin qida zəhərlənməsi ilə bağlı məlumat təsdiqini tapmayıb"

Другие новости из категории

Ситуация с пандемией коронавируса в мире ухудшается
Ситуация с пандемией коронавируса в мире ухудшается
7 июня 2022 г. 08:31
Ученые открыли способ лечения рака
Ученые открыли способ лечения рака
7 июня 2022 г. 03:32
Министр: В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян
Министр: В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян
6 июня 2022 г. 17:53
Теймур Мусаев: Будет составлен список соответствующих гигиеническим требованиям пляжей
Теймур Мусаев: Будет составлен список соответствующих гигиеническим требованиям пляжей
6 июня 2022 г. 17:50
В Азербайджане за сутки два человека заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки два человека заразились коронавирусом
6 июня 2022 г. 16:37
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 15 человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 15 человек
6 июня 2022 г. 16:34
Председатель: В рамках ОМС в этом году планируется 100 операций по пересадке печени
Председатель: В рамках ОМС в этом году планируется 100 операций по пересадке печени
6 июня 2022 г. 13:53
Заур Алиев: Планируется включить онкозаболевания в пакет услуг ОМС
Заур Алиев: Планируется включить онкозаболевания в пакет услуг ОМС
6 июня 2022 г. 13:49
В Азербайджане около 1700 больных ждут пересадки почки
В Азербайджане около 1700 больных ждут пересадки почки
6 июня 2022 г. 13:43
В Азербайджане число услуг в пакете ОМС доводится до 3200
В Азербайджане число услуг в пакете ОМС доводится до 3200
6 июня 2022 г. 12:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi