    Азербайджан ограничил импорт пищевых продуктов из 85 стран

    Здоровье
    • 12 сентября, 2025
    • 12:02
    Азербайджан ограничил импорт пищевых продуктов из 85 стран

    Азербайджан ввел ограничения на импорт пищевых продуктов из 85 стран мира в связи с 15 различными заболеваниями.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, главный государственный ветеринарный инспектор Галиб Абдулалиев.

    По его словам, за прошедшую неделю в мире были выявлены новые случаи заболеваний блутангом, ящуром, оспой мелкого рогатого скота и высокопатогенным птичьим гриппом:

    "В провинции Дорнод Монголии зарегистрировано заболевание ящуром, в словенских регионах Юго-Восточная и Центральная Словения, Нижняя Посавска, Засавска, в болгарских областях София и Габрово - заболевание блутангом, в административно-территориальной единице Эпир и Западная Македония Греции, в округе Триполи Ливии - оспа мелкого рогатого скота, в округе Сантарем Португалии, в автономном сообществе Андалусия Испании, в регионе Нурланн Норвегии - высокопатогенный птичий грипп".

    продовольствие Агентство продбезопасности импорт ограничения
