Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Американские психологи: Скроллинг в TikTok вызывает "гниение мозга"

    Здоровье
    • 24 ноября, 2025
    • 22:01
    Американские психологи: Скроллинг в TikTok вызывает гниение мозга

    Новые исследования Американской психологической ассоциации подтверждают, что бесконечный скроллинг в TikTok и других платформ с короткими видео приводит к так называемому brain rot (гниение мозга).

    Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, короткоформатный контент оказывает измеримое негативное влияние на внимание, память и ментальное благополучие пользователей.

    Исследование, проведенное учеными среди 98 299 человек, показало, что чем больше коротких видео просматривает человек, тем хуже его способность концентрироваться и контролировать импульсы.

    Ученые связывают это с механизмом привыкания: регулярное потребление динамичного и сенсорно перенасыщенного контента снижает чувствительность мозга к более медленным и интеллектуально требовательным задачам, таким как чтение, глубокое обучение и решение проблем.

    Кроме ухудшения внимания и когнитивных функций, чрезмерный просмотр коротких видео связывают с социальной изоляцией; снижением удовлетворенности жизнью; ухудшением самооценки и восприятия собственного тела; повышенной тревожностью; нарушениями сна и одиночеством.

    По данным обзора, молодежь проводит в интернете в среднем 6,5 часа в день, и значительная часть этого времени приходится на короткие видео TikTok, Instagram Reels и YouTube Shorts.

    Ученые подчеркивают необходимость разработки рекомендаций для более сбалансированного взаимодействия с короткоформатным контентом и предупреждают о его растущем влиянии на здоровье и поведение пользователей.

    США исследование короткие видео гниение мозга Tiktok

    Последние новости

    22:31

    Польша провела успешные испытания собственной суборбитальной ракеты

    Другие страны
    22:14

    Фонд гуманитарной помощи Газе завершил свою миссию

    Другие страны
    22:01

    Американские психологи: Скроллинг в TikTok вызывает "гниение мозга"

    Здоровье
    21:58

    Трамп: Си Цзиньпин посетит США с госвизитом в 2026 году

    Другие страны
    21:58

    Бакинский "Нефтчи" отправил в отставку главного тренера Самира Абасова

    Футбол
    21:40

    В Сирии задержаны 120 человек за нападения на местных жителей в Хомсе

    Другие страны
    21:30

    В Турции при столкновении автобуса и бензовоза пострадали 14 человек

    В регионе
    21:29

    Европарламент проведет спецдебаты по мирному плану для Украины

    Другие страны
    21:22

    Канцлер Австрии: ЕС продолжит оказывать давление на РФ

    Другие страны
    Лента новостей