Американские психологи: Скроллинг в TikTok вызывает "гниение мозга"

Новые исследования Американской психологической ассоциации подтверждают, что бесконечный скроллинг в TikTok и других платформ с короткими видео приводит к так называемому brain rot (гниение мозга).

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, короткоформатный контент оказывает измеримое негативное влияние на внимание, память и ментальное благополучие пользователей.

Исследование, проведенное учеными среди 98 299 человек, показало, что чем больше коротких видео просматривает человек, тем хуже его способность концентрироваться и контролировать импульсы.

Ученые связывают это с механизмом привыкания: регулярное потребление динамичного и сенсорно перенасыщенного контента снижает чувствительность мозга к более медленным и интеллектуально требовательным задачам, таким как чтение, глубокое обучение и решение проблем.

Кроме ухудшения внимания и когнитивных функций, чрезмерный просмотр коротких видео связывают с социальной изоляцией; снижением удовлетворенности жизнью; ухудшением самооценки и восприятия собственного тела; повышенной тревожностью; нарушениями сна и одиночеством.

По данным обзора, молодежь проводит в интернете в среднем 6,5 часа в день, и значительная часть этого времени приходится на короткие видео TikTok, Instagram Reels и YouTube Shorts.

Ученые подчеркивают необходимость разработки рекомендаций для более сбалансированного взаимодействия с короткоформатным контентом и предупреждают о его растущем влиянии на здоровье и поведение пользователей.