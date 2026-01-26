ИПБА опроверг сообщения о поставках мяса из Сомали в Азербайджан для продажи
Здоровье
- 26 января, 2026
- 12:36
Мясная продукция из Сомали никогда не ввозилась в Азербайджан с целью продажи.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Института пищевой безопасности Азербайджана Али Набиев на пресс-конференции по итогам 2025 года.
По его словам, в период хаджа Саудовская Аравия импортирует мясную продукцию из различных стран мира.
"При поддержке посольства Саудовской Аравии в прошлом году в Азербайджан было доставлено около 45 тонн мясной продукции некоммерческого назначения. Речь идет о жертвенном мясе, оно ввезено в страну исключительно в гуманитарных целях", - подчеркнул Набиев.
Отметим, что в последнее время в сети распространилась информация о якобы ввозе мяса из Сомали в Азербайджан.
