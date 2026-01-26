ИПБА опроверг сообщения о поставках мяса из Сомали в Азербайджан для продажи

Мясная продукция из Сомали никогда не ввозилась в Азербайджан с целью продажи.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Института пищевой безопасности Азербайджана Али Набиев на пресс-конференции по итогам 2025 года.

По его словам, в период хаджа Саудовская Аравия импортирует мясную продукцию из различных стран мира.

"При поддержке посольства Саудовской Аравии в прошлом году в Азербайджан было доставлено около 45 тонн мясной продукции некоммерческого назначения. Речь идет о жертвенном мясе, оно ввезено в страну исключительно в гуманитарных целях", - подчеркнул Набиев.

Отметим, что в последнее время в сети распространилась информация о якобы ввозе мяса из Сомали в Азербайджан.