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АИПБ: 14 предприятий подали заявки на получение сертификата "ХАЛЯЛЬ"

АИПБ: 14 предприятий подали заявки на получение сертификата "ХАЛЯЛЬ" На сегодняшний день 14 предприятий в Азербайджане подали заявки на получение сертификата "ХАЛЯЛЬ".
Здоровье
17 мая 2025 г. 12:20
АИПБ: 14 предприятий подали заявки на получение сертификата ХАЛЯЛЬ

На сегодняшний день 14 предприятий в Азербайджане подали заявки на получение сертификата "ХАЛЯЛЬ".

Как передает Report, об этом сообщает Азербайджанский институт пищевой безопасности (АИПБ).

На сегодняшний день 4 предприятиям по 5 направлениям был предоставлен сертификат "ХАЛЯЛЬ" АИПБ по стандарту "OIC/SMIIC-1:2019 Общие требования к халяльной пище".

Отметим, что сертификация "ХАЛЯЛЬ" - это вид услуги, подтверждающий производство пищевых продуктов в соответствии с исламскими правилами. Предприятия, желающие получить сертификат, должны пройти несколько этапов. Процесс сертификации "ХАЛЯЛЬ" проводится по 4 категориям. Эти категории охватывают забой крупного и мелкого рогатого скота и птицы, переработку рыбной продукции, производство молока и молочных продуктов, а также переработанные мясные продукты. Предприятию, соответствующему требованиям, выдается сертификат соответствия "ХАЛЯЛЬ" сроком на 3 года.

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Версия на азербайджанском языке AQTİ: Azərbaycanda 14 müəssisə “HALAL” sertifikatı almaq üçün müraciət edib

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