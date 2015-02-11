Ахлиман Амирасланов: Реализация производства в Азербайджане противоопухолевых препаратов - сложный вопрос

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ “Синтез и производство противоопухолевых препаратов требуют слишком больших средств. Поэтому реализация данного процесса в Азербайджане - сложный вопрос. Даже при СССР, несмотря на наличие в мире сотен противоопухолевых препаратов, московским университетам удалось создать лишь 2 препарата, которые со временем устарели".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана заявил академический секретарь отдела биологии и естественных наук НАНА Ахлиман Амирасланов.

По его словам, сейчас данным вопросом занимаются не отдельные институты, а трансконтинентальные компании, так как эти препараты слишком дорогие: "Для их испытания, очистки, синтеза, производства требуются большие финансы. Занимающиеся этим некоторые компании мирового масштаба тратят на это миллиарды, и берут прибыль в двух-, а то и в трехкратном размере. Мы можем начать работы в этом направлении и в Азербайджане. Не думаю, что наши препараты были бы эффективней препаратов, изготовленных крупными компаниями".

А.Амирасланов добавил, что сегодня в стране проводятся важные работы, направленные на предотвращение злокачественных опухолей: "Наступит время, когда процесс предотвращения появления злокачественных опухолей превратится в реальность. В будущем лишь с помощью взятого с пальца анализа крови можно будет установить, злокачественная ли у пациента опухоль, или нет".