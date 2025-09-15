Ахлиман Амирасланов: Разрабатывается новое положение о резидентуре

В Азербайджане разрабатывается новое положение о резидентуре на базе высшего медицинского образования.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов на сегодняшнем заседании комитета.

Документ предусматривает изменения в системе подготовки врачей, в том числе по узким специальностям. По его словам, если студент хочет стать, например, онкологом, он сначала будет обучаться по хирургическому профилю, а затем продолжит обучение по смежной специальности.

Амирсланов отметил, что в новом положении будет также отражен вопрос повышения зарплат резидентов. "По мере повышения зарплат врачей будут расти и зарплаты резидентов", - сказал он.

В свою очередь, руководитель отдела социальной политики парламента Адиль Велиев уточнил, что сегодня резиденты получают 550–575 манатов в месяц, что сопоставимо с зарплатой начинающих врачей. В последние годы годовой доход резидентов вырос с 5 600 до 8 600 манатов.

Напомним, в Азербайджане модель послевузовской подготовки врачей применяется с 2011 года.