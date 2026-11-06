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    Ахлиман Амирасланов призвал включить лечение онкологии в ОМС

    Здоровье
    • 06 ноября, 2026
    • 12:40
    Ахлиман Амирасланов призвал включить лечение онкологии в ОМС

    Депутат Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов призвал включить лечение онкологических заболеваний в систему обязательного медицинского страхования Азербайджана.

    Как сообщает Report, с таким предложением он выступил при обсуждении проекта государственного бюджета на 2027 год в парламенте.

    Амирасланов отметил, что одним из наиболее значимых шагов последних двух лет стало включение государственных программ в области здравоохранения в систему обязательного медицинского страхования.

    По его словам, со следующего года останется лишь небольшое число государственных программ здравоохранения, которые не будут охвачены обязательным медицинским страхованием. Одной из них является программа по онкологии.

    "Онкологические заболевания относятся к двум патологиям с наибольшей смертностью среди населения. Поэтому крайне важно, чтобы их лечение также покрывалось обязательным медицинским страхованием", - подчеркнул Амирасланов.

    Депутат также предложил выделить средства на создание в Азербайджане отделений роботизированной хирургии. Он отметил, что современные роботизированные системы позволяют проводить сложнейшие лечебные и диагностические процедуры.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Обязательное медицинское страхование (ОМС) Госбюджет Азербайджана на 2027 год Онкология
    Əhliman Əmiraslanov: Onkoloji xəstəliklərin də icbari tibbi sığorta ilə qarşılanması son dərəcə vacibdir
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