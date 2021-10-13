Ахлиман Амирасланов: Бустерная доза может предотвратить распространение коронавируса

Фонд больниц и медицинских учреждений здравоохранения в нашей стране сейчас отвечает самым высоким стандартам. Повышение уровня здравоохранения в нашей стране стало возможным благодаря применению новейших научно-технологических инноваций.

Фонд больниц и медицинских учреждений здравоохранения в нашей стране сейчас отвечает самым высоким стандартам. Повышение уровня здравоохранения в нашей стране стало возможным благодаря применению новейших научно-технологических инноваций.

Об этом Report заявил председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Азербайджана академик Ахлиман Амирасланов.

По его словам, работа, проводимая в этой сфере в период пандемии коронавируса, в том числе открытие новых медицинских учреждений, является ярким отражением ситуации с системой здравоохранения страны: "В результате проводимой государственной политики и повышенной ответственности граждан сегодня ситуация с коронавирусом в Азербайджане находится под контролем. Одной из мер борьбы с пандемией является вакцинация. Процесс вакцинации от коронавируса в нашей стране начался с января и успешно продолжается. Значение вакцинации заключается в защите от заболевания, ограничении скорости распространения инфекции, предотвращении летального исхода путем достижения формирования в организме иммунитета против этой инфекции. Участие в вакцинации - уже неотъемлемый показатель гражданской ответственности. Каждому следует вакцинироваться ради защиты окружающих".

Председатель комитета отметил, что сегодня у населения есть выбор привиться вакцинами четырех разных производителей: "В рамках кампании по вакцинации в нашей стране уже применено более 9 млн доз вакцин "Sinovac", "AstraZeneca", "Pfizer" и "Спутник". Каждая из этих вакцин эффективна и безопасна".

А.Амирасланов подчеркнул, что тенденции, наблюдаемые в мире, требуют совершенствования методов борьбы с COVID-19 и принятия новых мер: "Уровень защиты от коронавируса, который достигает максимума через некоторое время после вакцинации, со временем может ослабнуть. Третья (бустерная) доза вакцины направлена на повторное усиление иммунного ответа и, таким образом, повышение эффективности вакцины. Бустерная доза может предотвратить распространение инфекции и уменьшить случаи госпитализации и смертности от COVID-19. Третья доза вакцины втрое увеличивает количество антител против коронавируса, чем предыдущие дозы. Эти антитела эффективны и против новых штаммов коронавируса. В связи с этим рекомендуется введение бустерной дозы вакцины".