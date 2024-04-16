Госагентство: ОМС покрывает стоимость линз производства США при операции по удалению катаракты

В прошлом году в Азербайджане в рамках обязательного медицинского страхования выполнена 35 791 операция по удалению катаракты.

В прошлом году в Азербайджане в рамках обязательного медицинского страхования выполнена 35 791 операция по удалению катаракты.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

Было отмечено, что 28 619 из них пришлось на частные медицинские учреждения, 7 172 - на государственные. Стоимость линз производства США, используемые при операции по удалению катаракты, также покрывается страховкой.

Кроме того, при операциях по удалению катаракты, выполняемых в рамках обязательного медицинского страхования, по выбору граждан также используются линзы производства Германии, Италии, Турции, Китая и Индии.

Чтобы воспользоваться медицинскими услугами, покрываемыми ОМС, достаточно обратиться с удостоверением личности в любое государственное медицинское учреждение, подведомственное TƏBİB, и в 9 научно-исследовательских институтов Минздрава.