Агентство: Система ОМС покрывает лечение осложнений при беременности

09:49

В Азербайджане обследование и стационарное лечение преэклампсии, которая возникает во время беременности и представляет серьезную угрозу здоровью как матери, так и плода, покрывается обязательным медицинским страхованием (ОМС).

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.

Отмечено, что преэклампсия характеризуется высоким артериальным давлением, протеинурией (повышенное содержание белка в моче) и отеками. Это состояние развивается после 20-й недели беременности. Причиной заболевания являются нарушение кровообращения в плаценте, иммунной системы, экстрагенитальные заболевания, питание и факторы окружающей среды.

Согласно информации, система ОМС покрывает квалифицированный медицинский осмотр, регулярная оценка состояния здоровья матери и плода, амбулаторное и стационарное наблюдение, ультразвуковое и допплеровское исследование, выслушивание сердцебиения плода (кардиотокография), лабораторные исследования и прочие обследования, роды и классическое кесарево сечение (по назначению врача).

Во время стационарного лечения лекарства, медицинские расходы и питание также включены в пакет услуг ОМС. Помимо этого, уход за недоношенными детьми в инкубаторе покрывается ОМС.

"Чтобы воспользоваться медицинскими услугами, беременной женщине следует сначала обратиться в женскую консультацию, Центр семейного здоровья или другие медицинские учреждения, оказывающие амбулаторные услуги в ее районе. После 30-й недели беременности лечебное учреждение выдает обменную карту, а беременная направляется в соответствующее специализированное государственное лечебное учреждение", - подчеркивает агентство.