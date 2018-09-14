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    Агентство продовольственной безопасности сделало предупреждение предпринимателям

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ "К сожалению, несмотря на истечение продолжительного времени со дня начала регистрации и несложность процедуры, многие предприниматели, действующие в области пищевой промышленности, не обратились для прохождения регистрации в рамках установленного времени". 

    Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений Агентства продовольственной безопасности Азербайджана. 

    Было отмечено, что согласно закону "О пищевых продуктах" (статья 7), мониторинг проводится в целях проверки соблюдения действующими в данной сфере субъектами требований технических нормативно-правовых актов по продовольственной безопасности, а также санитарно-гигиенических, ветеринарных и фитосанитарных требований. Также проводится экспертиза пищевых продуктов и указанные субъекты регистрируются по продовольственной безопасности. 

    Взятые на регистрацию по продовольственной безопасности субъекты вносятся в государственный реестр и им выдается соответствующий документ. Согласно ст. 7.3 закона, деятельность незарегистрированных по продовольственной безопасности хозяйственных субъектов запрещена. 

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