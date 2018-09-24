Агентство продбезопасности прояснило вопрос с запретом на продажу некоторых популярных сладостей

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) внесло ясность в информацию в связи с запретом на продажу некоторых кондитерских изделий.

Как сообщили в АПБА в ответ на запрос Report, с 22 сентября наложен запрет только на продажу сладостей "Ozmo", "Eti", "Puf", "Popkek limon", "Popkek banan", "Şölen", "Tutku", "Oqopoqo", "Monte Lemo", продукта "Бондюэль" (зеленый горошек). Запрет был наложен в связи с тем, что испытательные образцы, взятые из этих партий, не соответствовали нормам. Соответствующей компанией относящиеся к данной партии товары незамедлительно были отозваны из точек продаж.

"В настоящее время изъятые из торговых точек товары хранятся на соответствующих складах, принимаются дополнительные меры по дальнейшему разбирательству. Доводим до сведения граждан, что эти товары различными партиями ввозятся в страну из-за границы, и каждая партия ввозимых продуктов питания привлекается к экспертизе с точки зрения продбезопасности", - сказали в АПБА.