68 сотрудников ГЭЦ заразились коронавирусом, 1 скончался

Об этом на проведенном 26 мая брифинге сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде

"COVID-паспорта могут требовать только у учителей-контролеров. Мы можем рассмотреть это. Потому что это люди со стороны. Все наши сотрудники были вакцинированы. 68 наших сотрудников выздоровели от коронавируса, один сотрудник скончался".

Как передает Report, об этом на проведенном 26 мая брифинге сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что ввиду того, что возраст участников экзамена младше 18 лет их вакцинировать не планируется: "От них требуется только декларация о здоровье".