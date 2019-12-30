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В 2019 году 34 пациентам в Азербайджане была проведена операция по пересадке почки

34 пациентам в Азербайджане была проведена операция по пересадке почки

44 медцентра в городах и регионах Азербайджана обеспечены 661 аппаратами "искусственной почки". 

Как сообщает Report, об этом на заседании коллегии в Министерстве здравоохранения заявил завотделом по организации медицинской помощи Гюльмирза Поладов. 

Он отметил, что более 3900 пациентов бесплатно обеспечиваются сеансами гемодиализа и соответствующими лекарственными препаратами. "10 лет назад 12 центров были оснащены 198 аппаратами "искусственная почка". Надлежащие услуги оказывались 1200 пациентам. Сейчас в Азербайджане около 1000 пациентам были проведены операции по пересадке почки, и государство взяло на себя обеспечение их всеми необходимыми лекарственными препаратами. В нынешнем году за счет государства подобные операции были проведены 34 пациентам", - отметил Г.Поладов.

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