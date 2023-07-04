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34 человека обратились за неотложной помощью в связи с землетрясением

34 человека обратились за неотложной помощью в связи с землетрясением В связи с землетрясением, зарегистрированным 4 июля около 00:01, в Станцию скорой и неотложной медицинской помощи города Баку, подведомственную TƏBIB, обратились 34 человека
Здоровье
4 июля 2023 г. 10:48
34 человека обратились за неотложной помощью в связи с землетрясением

В связи с землетрясением, зарегистрированным 4 июля около 00:01, в Станцию скорой и неотложной медицинской помощи города Баку, подведомственную TƏBIB, обратились 34 человека.

В ответ на запрос Report в TƏBIB сообщили, что 26 обратившихся были женщинами, 5 мужчинами и 3 детьми.

Отмечено, что 32 обратившимся была оказана помощь на месте, а 2 человека были доставлены в соответствующее медицинское учреждение: "Обращения были в основном связаны с артериальным давлением, острой реакцией на стресс, травмой, различными болями".

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Версия на азербайджанском языке Zəlzələ ilə bağlı təcili tibbi yardıma 34 nəfər müraciət edib, 2-si xəstəxanaya yerləşdirilib

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