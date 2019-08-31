В Шамахе состоялась церемония открытия I Азербайджанского фестиваля винограда и вина

30 августа в селе Мейсери Шамахинского района состоялась церемония открытия I Азербайджанского фестиваля винограда и вина.

Фестиваль организован совместно Министерством сельского хозяйства, Исполнительной властью Шамахинского района, Общественным объединением «Региональное развитие», Государственным агентством по туризму и Азербайджанским национальным музеем ковра при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Цель проекта заключается в поощрении местного производства винограда и вина, повышении экспортного потенциала винной продукции, доведении до широкой общественности истории производства вина в Азербайджане.

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гостей встречали одетые в яркие наряды различные персонажи, связанные с виноделием.

Выступивший на церемонии открытия фестиваля, организованного на территории виноградарского и винодельческого комплекса ООО «Ширван шереблары», глава Исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов отметил, что Шамаха, которая издревле являлась родиной поэзии и музыки, известна также как один из наших регионов, в которых развивалось виноградарство. Он сказал, что в Шамахе, многие годы сохраняющей эту традицию, создаются как крупные предприятия, так и малые семейные хозяйства.

Подчеркнув, что развитие виноградарства в Шамахе связано с именем великого лидера Гейдара Алиева, Т.Мамедов отметил, что в 70-80 годах прошлого века площадь виноградных плантаций в районе составляла 37 тысяч гектаров. Урожайность превышала 240 тысяч тонн в год. «В первые годы независимости эта отрасль оставалась вне внимания, большинство виноградных садов было уничтожено. Однако сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева развитие виноградарства вновь поддерживается на государственном уровне. В настоящее время площадь новых виноградных плантаций, заложенных в районе, достигает 1,7 тысячи гектаров», - сказал он.

Выразив признательность Фонду Гейдара Алиева за поддержку этого грандиозного фестиваля, глава исполнительной власти сообщил, что участники мероприятия смогут ознакомиться с продукцией виноделов, представляющих различные регионы нашей страны.

Напомнив о том, что ведется важная работа по устранению последствий последнего землетрясения, произошедшего в районе, строятся новые дома, детские сады, школы, медпункты, глава исполнительной власти района выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой за внимание и заботу о Шамахе.

Выступивший на церемонии открытия министр сельского хозяйства Инам Керимов отметил, что проведение фестиваля в Шамахе неслучайно. Он подчеркнул, что Шамаха, являющаяся одним из ведущих аграрных районов Азербайджана, также известна как столица виноградарства и виноделия страны. «Сегодня развитие аграрного сектора - одно из приоритетных направлений политики, проводимой государством. Организация таких мероприятий является следствием внимания, уделяемого аграрной сфере. Шамаха обладает древними и богатыми традициями в области виноградарства. Сорта винограда, прославившие Азербайджан в мире, были выведены в Шамахе путем народной селекции. Проведение этого мероприятия имеет большое значение не только для Шамахи, но и всего Азербайджана»,- сказал он.

Напомнив о том, что Азербайджан еще в 70-80-е годы прошлого века под руководством великого лидера Гейдара Алиева был одной из первых и ведущих республик по производству винограда на советском пространстве, И.Керимов сказал: «Сорта азербайджанского винограда – Аг шаны, Гара шаны, Медресе, Мейсери, Тебризи и другие прославили нашу страну как край виноделия и виноградарства не только на советском пространстве, но и во всем мире. Однако, к сожалению, в первые годы независимости эта отрасль пришла в упадок. В настоящее время виноградарство в Азербайджане вновь переживает период развития. Президентом Ильхамом Алиевым приняты важные решения, государственные программы в этой сфере. Наряду с другими отраслями аграрной сферы, государство проявляет заботу и о виноделии, предоставляются субсидии, кредиты. Считаем, что Азербайджан за короткий срок восстановит традиции в этой сфере и вновь прославится в мире».

«Разумеется, проведение таких мероприятий имеет очень большое значение для развития виноделия и виноградарства. Пользуясь случаем, выражаю благодарность за это всем организациям, внесшим вклад в проведение фестиваля - Фонду Гейдара Алиева, Исполнительной власти Шамахинского района, Общественному объединению «Региональное развитие», Государственному агентству по туризму и Азербайджанскому национальному музею ковра», - сказал Инам Керимов.

Председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Азербайджана Эльчин Мадатов в своем выступлении привел цитату итальянского специалиста Пицци Анджело Антонио: «В настоящее время весь мир признает, что родиной виноградарства и виноделия является Южный Кавказ, в том числе Азербайджан. То есть, мы находимся на родине винограда». От имени Ассоциации производителей и экспортеров вина он выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву, первой леди Мехрибан Алиевой за этот праздник. «Верю, что этот фестиваль приобретет традиционный характер и с каждым годом будет расширять сферу охвата. Я желаю участникам фестиваля приятного отдыха и развлечений в течение этих двух дней», - сказал Э.Мадатов.

Выступления известных певцов, танцевальных групп на концерте, организованном после церемонии открытия фестиваля, были встречены аплодисментами. Ритм-группа «Натиг», танцевальная группа «Мирвари», народные артисты Айгюн Кязимова и Самир Джафаров представили репертуар, подготовленный для фестиваля.

Затем открылась выставка вина. Производители вина выступили с презентациями о своих предприятиях, провели дегустацию производимой продукции. Состоялся парад виноделов, также была организована ярмарка сельскохозяйственной продукции Азербайджана.

На территории, украшенной различными декорациями и инсталляциями, являющимися символами фестиваля, функционируют дегустационные павильоны местных производителей вина, а также гастрономическая и этно-зоны. Здесь представлены образцы ремесел ряда регионов Азербайджана – медничества, ковроделия, шебеке, гончарного дела, процесс их изготовления, блюда национальной кухни и народная музыка. Хозяйка фестиваля – Шамаха – представлена специальным уголком.

Расположенные на территории огромные бутыли олицетворяют продукцию местных виноделов. Кроме того, бутылка вина на мероприятии используется и как объект творчества – прилагая творческую фантазию, участники раскрашивают их в различных стилях, создавая оригинальный дизайн.

В рамках фестиваля для участников и производителей вина проводятся игры и викторины, победителям вручаются подарки.

Для детей создана отдельная развлекательная зона. Здесь они могут посмотреть животных в мини-зоопарке, поучаствовать в различных викторинах и мастер-классах.

Воспроизводящая процесс изготовления вина в Европе в старину сцена из фильма «Укрощение строптивого», когда герой Адриано Челентано, танцуя, давит ногами виноград, запечатлелась в памяти у многих как интересное и развлекательное занятие. Участники фестивале могли наблюдать за этим процессом.

На озере, расположенном на территории комплекса, было продемонстрировано световое шоу, на парусной лодке звучала музыка.

Для фотографирования на память о фестивальных днях на территории создана фотозона.

Фестиваль продолжится и 31 августа.