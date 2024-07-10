В память о польском главном архитекторе Баку будет организована выставка

В память о польском главном архитекторе Баку Юзефе Гославском будет организована выставка.

В память о польском главном архитекторе Баку Юзефе Гославском будет организована выставка.

Как передает Report со ссылкой на посольство Польши в Азербайджане, соответствующая договоренность была достигнута между дипмиссией и Азербайджанским национальным музеем истории.

"Между посольством Польши в Баку и Национальным музеем истории Азербайджана подписано соглашение об организации выставки, посвященной памяти польского архитектора Юзефа Гославского (1865-1904). В музее посол [Рафал] Поборски также осмотрел недавно открывшуюся постоянную экспозицию по истории Азербайджана", - говорится в публикации посольства в соцсети Х.

Отметим, что Юзеф Гославский был назначен главным архитектором Баку в 1892 году. Это событие стало переломным моментом в развитии архитектурного облика азербайджанской столицы. Он внес значительный вклад в работу по благоустройство улиц и кварталов, придал Баку характерный для истинного восточноевропейского города облик. Архитектор скончался в Баку в 1904 году.