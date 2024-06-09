В Азербайджане впервые пройдет Monster Truck Show

Cars and Coffee - всемирно известный автомобильный фестиваль пройдет 15 июня в Baku Crystal Hall.
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В ходе мероприятия впервые в Азербайджане будет организовано Monster Truck Show (разбивание машин, прыжки через машины и другие трюки).
Кроме того, профессиональные каскадеры из Германии и Великобритании впервые в нашей стране исполнят шоу "Дуэт на двух колесах", шоу "Гипердрифт", "Скайфолл" и другие интересные автомобильные трюки.
В рамках фестиваля будут представлены миксы нескольких известных диджеев, музыкальная программа и другие разнообразные развлекательные программы.
Билеты на фестиваль можно приобрести через сайт iTicket.az и в мобильных точках продаж.
Отметим, что зрителям до 5 лет (в том числе 5 лет) билет не нужен!