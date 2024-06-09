О нас

В Азербайджане впервые пройдет Monster Truck Show

В Азербайджане впервые пройдет Monster Truck Show Cars and Coffee - всемирно известный автомобильный фестиваль пройдет 15 июня в Baku Crystal Hall.
Выставки
9 июня 2024 г. 11:12
В Азербайджане впервые пройдет Monster Truck Show

Cars and Coffee - всемирно известный автомобильный фестиваль пройдет 15 июня в Baku Crystal Hall.

Как сообщает Report, в рамках фестиваля будет организована выставка суперкаров, спортивных автомобилей, классических автомобилей и тюнингованных автомобилей.

В ходе мероприятия впервые в Азербайджане будет организовано Monster Truck Show (разбивание машин, прыжки через машины и другие трюки).

Кроме того, профессиональные каскадеры из Германии и Великобритании впервые в нашей стране исполнят шоу "Дуэт на двух колесах", шоу "Гипердрифт", "Скайфолл" и другие интересные автомобильные трюки.

В рамках фестиваля будут представлены миксы нескольких известных диджеев, музыкальная программа и другие разнообразные развлекательные программы.

Билеты на фестиваль можно приобрести через сайт iTicket.az и в мобильных точках продаж.

Отметим, что зрителям до 5 лет (в том числе 5 лет) билет не нужен!

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоMonster Truck Show to be held in Azerbaijan for first time
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda ilk dəfə "Monster Truck Show" keçiriləcək

Самое важное

Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
8 июня 2024 г. 12:29
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
7 июня 2024 г. 19:37
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 22:14
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
6 июня 2024 г. 20:17
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
6 июня 2024 г. 20:15
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
4 июня 2024 г. 11:05
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi