В Азербайджане впервые пройдет Monster Truck Show

Cars and Coffee - всемирно известный автомобильный фестиваль пройдет 15 июня в Baku Crystal Hall.

Cars and Coffee - всемирно известный автомобильный фестиваль пройдет 15 июня в Baku Crystal Hall.

Как сообщает Report , в рамках фестиваля будет организована выставка суперкаров, спортивных автомобилей, классических автомобилей и тюнингованных автомобилей.

В ходе мероприятия впервые в Азербайджане будет организовано Monster Truck Show (разбивание машин, прыжки через машины и другие трюки).

Кроме того, профессиональные каскадеры из Германии и Великобритании впервые в нашей стране исполнят шоу "Дуэт на двух колесах", шоу "Гипердрифт", "Скайфолл" и другие интересные автомобильные трюки.

В рамках фестиваля будут представлены миксы нескольких известных диджеев, музыкальная программа и другие разнообразные развлекательные программы.

Билеты на фестиваль можно приобрести через сайт iTicket.az и в мобильных точках продаж.

Отметим, что зрителям до 5 лет (в том числе 5 лет) билет не нужен!



