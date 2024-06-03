Премьер-министр Али Асадов посетил выставку "Белагро 2024" в Минске

3 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Беларусь посетил Международную специализированную выставку "Белагро 2024" в Минске.

3 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Беларусь посетил Международную специализированную выставку "Белагро 2024" в Минске.

Как сообщает Report, А.Асадов и главы правительств государств-участников Евразийского экономического союза ознакомились с выставкой, на которой демонстрируются широкий ассортимент агропромышленной продукции, современные образцы сельскохозяйственной техники и оборудования, а также передовые направления в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства.