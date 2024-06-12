В Париже прошла фотовыставка Резы Дегати, посвященная Камеруну

В Париже прошла выставка азербайджанского фотографа Резы Дегати.

В Париже прошла выставка азербайджанского фотографа Резы Дегати.

Как сообщает местное бюро Report , фотовыставка "Глазами Камеруна" всемирно известного фотографа прошла в знаменитом Парижском театре (Théâtre de Paris).

Работы, посвященные Камеруну, словно призывают посетителей выставки заново открыть для себя эту страну. На фотографиях представлены разные моменты жизни в этой африканской стране, от детского смеха до современных суровых реалий.

Отметим, что своими выставками во многих странах Европы фотограф доносит до мировой общественности правду об Азербайджане, из-за чего неоднократно подвергался нападкам со стороны армян.