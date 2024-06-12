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В Париже прошла фотовыставка Резы Дегати, посвященная Камеруну

В Париже прошла фотовыставка Резы Дегати, посвященная Камеруну В Париже прошла выставка азербайджанского фотографа Резы Дегати.
Выставки
12 июня 2024 г. 03:40
В Париже прошла фотовыставка Резы Дегати, посвященная Камеруну

В Париже прошла выставка азербайджанского фотографа Резы Дегати.

Как сообщает местное бюро Report, фотовыставка "Глазами Камеруна" всемирно известного фотографа прошла в знаменитом Парижском театре (Théâtre de Paris).

Работы, посвященные Камеруну, словно призывают посетителей выставки заново открыть для себя эту страну. На фотографиях представлены разные моменты жизни в этой африканской стране, от детского смеха до современных суровых реалий.

Отметим, что своими выставками во многих странах Европы фотограф доносит до мировой общественности правду об Азербайджане, из-за чего неоднократно подвергался нападкам со стороны армян.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə Reza Deqatinin Kameruna həsr olunmuş sərgisi nümayiş olunub

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