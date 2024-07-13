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Стартует регистрация для участия в пробеге классических автомобилей в Баку

Стартует регистрация для участия в пробеге классических автомобилей в Баку В Баку 25 августа состоится пробег и выставка классических автомобилей, организованные Автомобильной федерацией Азербайджана (AAF).
Выставки
13 июля 2024 г. 19:08
Стартует регистрация для участия в пробеге классических автомобилей в Баку

В Баку 25 августа состоится пробег и выставка классических автомобилей, организованные Автомобильной федерацией Азербайджана (AAF).

Как сообщает Report, в пробеге, который обрел традиционный характер, смогут принять участие автомобили, выпущенные до 1984 года. Для этого владельцы классических автомобилей могут зарегистрироваться, обратившись по адресу электронной почты AAF [email protected] или телефону (+99450) 295 01 00 до 15 августа.

Перед пробегом в Национальном приморском парке в Баку будет организована выставка классических автомобилей. Помимо автомобилей, зарегистрированных в AAF для участия в пробеге по маршруту Приморский национальный парк – Центр Гейдара Алиева – Dreamland Golf Club, в выставке также будут участвовать некоторые классические автомобили, которые экспонируются на постоянной основе в Центре Гейдара Алиева.

В конце маршрута в Dreamland Golf Club состоится выставка классических автомобилей. У каждого будет возможность сделать красивое фото на фоне этих автомобилей и узнать больше об истории и особенностях классических авто. Здесь будет представлена ​​концертно-развлекательная программа в стиле ретро с участием известных исполнителей, а также награждены победители в различных номинациях.

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Версия на азербайджанском языке Klassik avtomobillərin yürüşünə qeydiyyat başlayır

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