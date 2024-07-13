Стартует регистрация для участия в пробеге классических автомобилей в Баку

В Баку 25 августа состоится пробег и выставка классических автомобилей, организованные Автомобильной федерацией Азербайджана (AAF).
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Перед пробегом в Национальном приморском парке в Баку будет организована выставка классических автомобилей. Помимо автомобилей, зарегистрированных в AAF для участия в пробеге по маршруту Приморский национальный парк – Центр Гейдара Алиева – Dreamland Golf Club, в выставке также будут участвовать некоторые классические автомобили, которые экспонируются на постоянной основе в Центре Гейдара Алиева.
В конце маршрута в Dreamland Golf Club состоится выставка классических автомобилей. У каждого будет возможность сделать красивое фото на фоне этих автомобилей и узнать больше об истории и особенностях классических авто. Здесь будет представлена концертно-развлекательная программа в стиле ретро с участием известных исполнителей, а также награждены победители в различных номинациях.