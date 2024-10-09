В Нахчыване пройдет выставка-продажа

С 10 по 17 октября в Нахчыване пройдет выставка-продажа.

В Нахчыване с 10 по 17 октября пройдет выставка-продажа.

Как сообщает местное бюро Report, с завтрашнего дня во Дворце Гейдара Алиева в городе Нахчыване стартует выставка-продажа картин и изделий ручной работы женщин, в том числе женщин с ограниченными физическими возможностями, приуроченная к 100-летию Нахчыванской Автономной Республики.

Целью проведения выставки-продажи является сохранение семейных ценностей азербайджанского народа, поддержание традиций, пропаганда национального и народного прикладного искусства, а также обеспечение самозанятости женщин и раскрытие их талантов.