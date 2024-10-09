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В Нахчыване пройдет выставка-продажа

В Нахчыване пройдет выставка-продажа С 10 по 17 октября в Нахчыване пройдет выставка-продажа.
Выставки
9 октября 2024 г. 19:40
В Нахчыване пройдет выставка-продажа

В Нахчыване с 10 по 17 октября пройдет выставка-продажа.

Как сообщает местное бюро Report, с завтрашнего дня во Дворце Гейдара Алиева в городе Нахчыване стартует выставка-продажа картин и изделий ручной работы женщин, в том числе женщин с ограниченными физическими возможностями, приуроченная к 100-летию Нахчыванской Автономной Республики.

Целью проведения выставки-продажи является сохранение семейных ценностей азербайджанского народа, поддержание традиций, пропаганда национального и народного прикладного искусства, а также обеспечение самозанятости женщин и раскрытие их талантов.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda sərgi-satış yarmarkası keçiriləcək

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